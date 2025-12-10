Usta oyuncusu Coşkun Göğen hastaneye kaldırıldı

80 yaşındaki usta oyuncu Coşkun Göğen, 3 gün önce rahatsızlanarak Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Göğen, sağlık durumu ve yaşadığı zorluklarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Göğen, rahatsızlığının temelini yaklaşık 9-10 ay önce Çanakkale'de çalıştığı film setinde üşütmesine bağladı. Üşütme sonucu zatürre başlangıcı yaşadığını dile getiren sanatçı, son bir yıldır yaşadığı kayıpların da sağlığını olumsuz etkilediğini belirterek, "1 sene önce karımı kaybettim. Hayatım çok değişti. 16-17 kilo da kaybettim bu aralar. Yalnızlık zor bir şey... Aniden hastaneye gelmem gerekiyordu. Şu an üç gündür tedavideyim. Çok olumlu gidiyor." dedi.

"KALP AMELİYATI OLMAMA GEREK YOK DENİLDİ"

Tedavi sürecine dair bilgi veren Coşkun Göğen, doktorların kendisine şu an için kalp ameliyatına gerek olmadığını söylediğini aktararak, "Dediklerine göre kalp ameliyatı olmama gerek yok. 'Ama biz önlemlerimizi alıp, aorta önem verip, birtakım tedavilerle onu halledeceğiz. Ondan sonrası kolay' denildi. Gayet iyi bir bakımdayım, çok temiz bir yerdeyim. Harika her şey." dedi.

"ASLINDA BEN ÇOK DUYGUSAL BİR İNSANIMDIR"

Göğen, eşini ve kızını kaybetmenin yarattığı duygusal zorluklara rağmen hayranlarının ve dostlarının desteği sayesinde yalnız kalmadığını vurguladı. Göğen, "Aslında ben çok duygusal bir insanımdır... Ben hiçbir zaman yalnız olmam. Çok küfür yediğim kadar, çok da sevilen bir adamım. Duygusal sevildiğim için herkes bana yardım ediyor. Bütün dostlarıma şükrediyorum. Her an beni benden çok düşünen insanlar var. İyi ki bu işi yapmışım şimdi diyorum. Alkolü, sigarayı bıraktım. Valla bakire gibi yaşıyorum şimdi. Biraz geç kaldım ama hepsini bıraktım." ifadelerini kullandı.