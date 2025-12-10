Usta oyuncu Levent Özdilek'in acı günü!

Şimdilerde Eşref Rüya dizisinde hayat verdiği Hıdır Baba karakteriyle izleyici karşısına çıkan usta oyuncu Levent Özdilek, acı haberle sarsıldı. Özdilek, annesi Gülseren Güç'ün hayatını kaybettiğini duyurdu.

Acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla duyuran Levent Özdilek, annesine şu sözlerle veda etti:

"Anam Güllü’m nur içinde yat… Kalbimdesin her zaman."

Usta oyuncunun bu paylaşımının ardından sanat camiasından dostları ve takipçileri, taziye mesajlarıyla Özdilek'in acısını paylaştı.

BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

İstanbul'da hayata gözlerini yuman 93 yaşındaki Gülseren Güç'ün cenaze programı da netleşti. Gülseren Güç, 10 Aralık günü (bugün) öğle namazına müteakip, memleketi Mersin’in Tarsus ilçesinde bulunan Tarsus Şehir Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak ve aile kabristanlığına defnedilecek.