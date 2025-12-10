Usta oyuncu Levent Özdilek'in acı günü!

Usta oyuncu Levent Özdilek'in acı günü!
Yayınlanma:
Ünlü oyuncu Levent Özdilek, sosyal medya hesabından acı haberi verdi. Özdilek, annesi Gülseren Güç'ün hayatını kaybettiğini duyurdu.

Şimdilerde Eşref Rüya dizisinde hayat verdiği Hıdır Baba karakteriyle izleyici karşısına çıkan usta oyuncu Levent Özdilek, acı haberle sarsıldı. Özdilek, annesi Gülseren Güç'ün hayatını kaybettiğini duyurdu.

Acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla duyuran Levent Özdilek, annesine şu sözlerle veda etti:

"Anam Güllü’m nur içinde yat… Kalbimdesin her zaman."

Usta oyuncunun bu paylaşımının ardından sanat camiasından dostları ve takipçileri, taziye mesajlarıyla Özdilek'in acısını paylaştı.

usta-oyuncu-levent-ozdilekin-aci-gunu-1.jpg

Mehmet Erdem'in acı kaybıMehmet Erdem'in acı kaybı

BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

İstanbul'da hayata gözlerini yuman 93 yaşındaki Gülseren Güç'ün cenaze programı da netleşti. Gülseren Güç, 10 Aralık günü (bugün) öğle namazına müteakip, memleketi Mersin’in Tarsus ilçesinde bulunan Tarsus Şehir Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak ve aile kabristanlığına defnedilecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Emekli ve asgari ücretli sıkın dişinizi! 21 gün sonra aylık geliriniz 63 bin lira olacak
Cumhurbaşkanı'nın KDV iadesi yetkisi iptal edildi
Naci Görür net ifadelerle duyurdu: Burada deprem bekliyoruz
Sibirya soğukları geliyor! Buz gibi hava dalgası Türkiye’ye giriş yapmak üzere
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
İddianamede 'İBB yaptı' denilen dökümü AKP'li belediye talep etmiş!
NASA risk oranını açıkladı: Kuyruklu yıldız bu ay geliyor
NASA risk oranını açıkladı: Kuyruklu yıldız bu ay geliyor
Emekliye refah payı geliyor mu? Altı puanlık dokunuş masada!
TRT dev maç öncesi müjdeyi verdi: Şifresiz yayınlanacak
TRT dev maç öncesi müjdeyi verdi: Şifresiz yayınlanacak
Magazin
Yıldız Asyalı "darp edildim" diyerek paylaşmıştı: Eşi sessizliğini bozdu
Yıldız Asyalı "darp edildim" diyerek paylaşmıştı: Eşi sessizliğini bozdu
Usta oyuncusu Coşkun Göğen hastaneye kaldırıldı
Usta oyuncusu Coşkun Göğen hastaneye kaldırıldı