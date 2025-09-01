Usta oyuncu vefatından 9 gün sonra defnedilecek

77 yaşında hayata veda eden usta tiyatro ve dizi oyuncusu Anta Toros’un cenaze programı belli oldu. Mide kanseri nedeniyle geçtiğimiz cumartesi günü yaşamını yitiren Toros, vefatının üzerinden 9 gün sonra toprağa verilecek.

CENAZE PROGRAMI AÇIKLANDI

Film-San Vakfı tarafından yapılan açıklamaya göre, sanatçı için 8 Eylül Pazartesi günü saat 10.00’da Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde bir anma töreni düzenlenecek. Ardından Beyoğlu Üç Horan Kilisesi’ndeki dini törenin ardından Toros, Şişli Ermeni Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak.

Müge Anlı sezonu açtı: İbrahim Tatlıses sürpriziyle şaşırdı

12 Ocak 1948’de İstanbul’da dünyaya gelen Anta Toros, 60 yıla yayılan sanat hayatı boyunca kırk beşten fazla dizi ve filmde rol aldı. Gülriz Sururi–Engin Cezzar Tiyatrosu’nda profesyonel sahne hayatına adım atan Toros, Dostlar Tiyatrosu ve Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu’nda da sahneye çıktı. Amerika’da tiyatro eğitimi alan sanatçı, Adını Feriha Koydum, Çocuklar Duymasın, Acı Hayat ve Yarım Elma gibi yapımlarda da izleyiciyle buluştu.