Usta oyuncu vefatından 9 gün sonra defnedilecek

Usta oyuncu vefatından 9 gün sonra defnedilecek
Yayınlanma:
77 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Anta Toros, vefatının ardından 9 gün sonra düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

77 yaşında hayata veda eden usta tiyatro ve dizi oyuncusu Anta Toros’un cenaze programı belli oldu. Mide kanseri nedeniyle geçtiğimiz cumartesi günü yaşamını yitiren Toros, vefatının üzerinden 9 gün sonra toprağa verilecek.

CENAZE PROGRAMI AÇIKLANDI

Film-San Vakfı tarafından yapılan açıklamaya göre, sanatçı için 8 Eylül Pazartesi günü saat 10.00’da Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde bir anma töreni düzenlenecek. Ardından Beyoğlu Üç Horan Kilisesi’ndeki dini törenin ardından Toros, Şişli Ermeni Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak.

anta-toros.jpg

Müge Anlı sezonu açtı: İbrahim Tatlıses sürpriziyle şaşırdıMüge Anlı sezonu açtı: İbrahim Tatlıses sürpriziyle şaşırdı

12 Ocak 1948’de İstanbul’da dünyaya gelen Anta Toros, 60 yıla yayılan sanat hayatı boyunca kırk beşten fazla dizi ve filmde rol aldı. Gülriz Sururi–Engin Cezzar Tiyatrosu’nda profesyonel sahne hayatına adım atan Toros, Dostlar Tiyatrosu ve Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu’nda da sahneye çıktı. Amerika’da tiyatro eğitimi alan sanatçı, Adını Feriha Koydum, Çocuklar Duymasın, Acı Hayat ve Yarım Elma gibi yapımlarda da izleyiciyle buluştu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Magazin
Sinan Akçıl sahneye çevik kuvvet ordusuyla çıktı: Görüntülere büyük tepki yağdı
Sinan Akçıl sahneye çevik kuvvet ordusuyla çıktı: Görüntülere büyük tepki yağdı
Müge Anlı sezonu açtı: İbrahim Tatlıses sürpriziyle şaşırdı
Müge Anlı sezonu açtı: İbrahim Tatlıses sürpriziyle şaşırdı