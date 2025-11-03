Usta oyuncu Ahmet Gülhan hayatını kaybetti

Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Ahmet Gülhan, bir hafta önce akciğer rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dün gece durumu ağırlaşan 85 yaşındaki usta sanatçı, pıhtı atması sonucu entübe edildi ancak sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Yoğun bakımdaki Fatih Ürek'in son durumunu açıkladı

MART AYINDA EŞİNİ KAYBETMİŞTİ

Mart ayında eşi Gülümser Gülhan’ı kaybeden sanatçının, bu kaybın ardından oldukça sarsıldığı ve moralinin bozuk olduğu öğrenildi.

Haldun Taner, Metin Akpınar ve Zeki Alasya ile birlikte Devekuşu Kabare'nin kurucularından biri olan Ahmet Gülhan, 1978'de ise Haldun Taner ile birlikte Tef Kabare'yi kurmuştu.

Yılmaz Morgül hastaneye kaldırıldı: 3 gün boyunca...

Televizyon dizileri ve sinema filmlerinde rol aldı. “Mesela Muzaffer” ve “Şüpheli Şemsettin” gibi unutulmaz karakterlerle akıllarda yer edinmişti.