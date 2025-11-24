Ünlü şarkıcı sahnede felç geçirdiğini açıkladı

Ünlü şarkıcı sahnede felç geçirdiğini açıkladı
Yayınlanma:
Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Donald Glover, geçen yıl "New World" isimli turnesinde felç geçirdiğini açıkladı.

Amerikalı ünlü aktör ve şarkıcı Donald Glover (sahne adıyla Childish Gambino), Los Angeles'ta verdiği bir konser sırasında hayranlarını şaşkınlığa uğratan bir itirafta bulundu. Glover, geçen yıl başından beri sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini ve doktorların kendisine felç geçirdiğini söylediğini açıkladı.

Bir festivalde sahne alan 42 yaşındaki sanatçı, 2024 yılında "New World" turnesini aniden iptal etme nedenini ilk kez paylaştı.

donald-glover-sing.webp

İKİ OPERASYON GEÇİRDİ

Glover, sahnede o anları anlatırken şunları söyledi:

"Louisiana'da başımda gerçekten kötü bir ağrı vardı, ama gösteriyi yine de yaptım. Houston'a gittiğimizde hastaneye gittim ve doktor 'Felç geçirmişsiniz' dedi."

donald-glover.jpg

Glover, doktorların muayeneler sırasında kalbinde bir delik bulduğunu ve bu nedenle art arda iki cerrahi operasyon geçirmek zorunda kaldığını da hayranlarıyla paylaştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

