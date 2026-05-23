Ünlü şarkıcı ölen arkadaşı için yazdı! 'Sana veda edemedim'

Ünlü oyuncu Niall Horan, yeni şarkısı “End of an Era”yı, 2024 yılında hayatını kaybeden Liam Payne için yazdı.

32 yaşındaki şarkıcı, cuma günü yayımlanan şarkının ilk dizelerinde "Her şeyimiz vardı, saf bir sihir / Nasıl olduğunu hatırlıyorum / Zaman o kadar hızlı geçiyor ki / Sana veda edemedim" sözlerine yer verdi.

Şarkıda "her şey bir gecede değişiyor" ifadesi de yer aldı.

ÜÇÜNCÜ KATTAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Liam Payne, Ekim 2024'te Arjantin'in Buenos Aires şehrindeki bir otelin üçüncü kattaki balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti.

Horan o dönemde Instagram'dan yaptığı bir açıklamada arkadaşının ölümüne ilişkin olarak, "Bu gerçek gibi gelmiyor. Liam'ın hayata karşı enerjisi ve işine olan tutkusu bulaşıcıydı. Bulunduğu her ortamda en neşeli kişiydi ve her zaman herkesin mutlu ve güvende hissetmesini sağlardı." ifadelerini kullanmıştı.

Mart ayında verdiği röportajda ise, yeni şarkısında Payne'in ölümünden sonra hissettiği kederden ilham aldığını açıklamıştı.