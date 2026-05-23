Halk TV Magazin Ünlü oyuncu 1 yılda 43 milyon dolar kazandı!

Scarlett Johansson, bir yılda 43 milyon dolar kazanarak 2025'in en çok kazanan kadın oyuncusu oldu. Ünlü oyuncu, kariyeri ve özel hayatı hakkında yaptığı açıklamalarla da dikkat çekti.

Hollywood’un en ünlü isimlerinden Scarlett Johansson, 2025 yılında elde ettiği dev gelirle gündem oldu. Ünlü oyuncunun geçtiğimiz yıl 43 milyon dolar kazandığı açıklandı.

Johansson özel hayatı ve kariyeri hakkında yaptığı itiraflarla da dikkat çekti.

Forbes verilerine göre Scarlett Johansson, 2025 yılının en çok kazanan kadın oyuncusu oldu. Oyunculuk kariyerinin yanı sıra reklam anlaşmalarıyla da büyük gelir elde etti.

“İŞ-YAŞAM DENGESİ DİYE BİR ŞEY YOK”

CBS Sunday Morning programına konuk olan Johansson, yoğun temposunun hayatında yarattığı etkiler hakkında da konuştu.

Ünlü oyuncu, “İş-yaşam dengesi diye bir şey yok. Her zaman hayatın bir alanında eksiklik hissediyorsunuz” diyerek samimi açıklamalarda bulundu.

Dünyaca ünlü yıldız, çocukluk yıllarına dair yaptığı açıklamalarla da gündem oldu. Johansson, ailesinin bir dönem sosyal yardımlarla geçindiğini belirterek, “Düşük gelirli bir ailede büyüdük. Kolay bir hayat değildi” ifadelerini kullandı.

2000’li yılların başında genç yaşta şöhrete kavuşan Scarlett Johansson, özellikle kadın oyuncuların dış görünüşleri nedeniyle ağır eleştirilere maruz kaldığını söyledi.

Ünlü oyuncu, o dönemde genç kadınlara sunulan rol ve fırsatların bugüne göre çok daha sınırlı olduğunu da sözlerine ekledi.

