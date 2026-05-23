1980’lerin sonunda hip-hop sahnesine damga vuran isimlerden Rob Base, kanserle verdiği mücadele sonrası hayatını kaybetti. “It Takes Two” adlı hit şarkıyla dünya çapında tanınan sanatçı 59 yaşındaydı.

Gerçek adı Robert Ginyard olan Rob Base, bir süredir devam eden kanser tedavisinin ardından yaşamını yitirdi.

80’LERİN SONUNDA BÜYÜK ÇIKIŞ YAPMIŞTI

Rob Base, 1980’lerin sonlarında DJ E-Z Rock ile kurduğu müzik ikilisiyle büyük bir çıkış yakaladı. İkilinin 1988’de yayımladığı It Takes Two, kısa sürede dünya çapında büyük bir hit haline geldi.

“It Takes Two”, dönemin dans kulüplerinde ve pop listelerinde büyük başarı elde ederek hip-hop müziğin ana akıma taşınmasında önemli rol oynadı. Şarkı, yıllar içinde birçok film, reklam ve oyun müziğinde de kullanıldı.

Rob Base’in vefatı, hip-hop camiasında ve hayranları arasında büyük üzüntü yarattı.