Ünlü şarkıcı kanser teşhisi sonrası sahnelere geri dönüyor

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Jessie J, bu yılın başlarında meme kanseriyle mücadele ettiğini açıklayarak hayranlarını şoke etmişti.

Haziran ayında erken evrede yakalanan hastalık nedeniyle mastektomi (meme aldırma) ameliyatı geçiren sanatçı, bu ay başında bağışıklığının düşük olması sebebiyle akciğerinde sıvı birikmesi ve enfeksiyon nedeniyle tekrar hastaneye kaldırılmıştı.

BİLETLER TÜKENDİ

Şimdilerde kendini iyi hisseden ünlü şarkıcının sahnelere geri döneceği öğrenildi. Jessie J, BBC Radio 2 In The Park etkinliğinde Cumartesi (30 Ağustos) günü sahne alacak. Biletlerin tamamen tükendiği açıklanırken Jessie J, aynı gün “Believe in Magic” adlı yeni şarkısını da müzikseverlerle buluşturacak.

Şarkının aslında 2022’de, hamileliği sırasında yazıldığını açıklayan sanatçı, "Bu şarkıyı yazarken umut doluydum. Bugün bana daha da güçlü geliyor. Müziğin güzelliği de bu, zamanla yolculuk edebilir. Bu şarkıyı çok seviyorum ve umarım siz de kendi hayatınızda ilham bulursunuz." dedi.

KONSERLERİNİ İPTAL ETMİŞTİ

Ünlü şarkıcı en son Haziran ayında Wembley Stadyumu’ndaki Summertime Ball konserinde sahneye çıkmış, ardından tedavi sürecine odaklanmak için ara verdiğini açıklamıştı.

Jessie J, geçtiğimiz günlerde doktorların ikinci bir operasyon gerektiğini söylemesi üzerine sonbaharda planlanan İngiltere, Avrupa ve ABD turnesinin bazı konserlerini iptal etmek zorunda kaldığını duyurmuştu.