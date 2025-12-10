Ünlü şarkıcı bıçaklanarak öldürüldü: Baş şüpheli oğlu çıktı!

Grammy'ye aday gösterilmiş dünyaca ünlü Amerikalı bariton Jubilant Sykes, Kaliforniya'daki evinde yaşanan saldırı sonucu 71 yaşında hayatını kaybetti.

Olay, 8 Aralık Pazartesi akşamı "evde saldırı" ihbarı üzerine polis ekiplerinin adrese intikal etmesiyle ortaya çıktı. Polis ekipleri eve girdiklerinde, 71 yaşındaki sanatçıyı bıçaklanma sonucu ağır yaralı halde buldu. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Sykes kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

BAŞ ŞÜPHELİ OĞLU MICAH SYKES

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, ünlü baritonun 31 yaşındaki oğlu Micah Sykes baş şüpheli olarak gözaltına alındı.

Daily Mail'e konuşan mahalle sakinleri, hayatını kaybeden Sykes'ın bölgede yıllardır sevilen, saygın ve yardımsever biri olarak tanındığını dile getirdi. Ancak komşular, cinayet şüphesiyle gözaltına alınan oğlu Micah Sykes'ın ruh sağlığıyla ilgili problemler yaşadığını ileri sürdü.