Miami'de timsahla burun buruna gelmişti! Ceyda Ateş yaşadıklarını anlattı

Eşi Buğra Toplusoy ile birlikte yaşamını ABD'de sürdüren ünlü oyuncu Ceyda Ateş, iş görüşmeleri için geldiği İstanbul'da objektiflere yansıdı. Geçtiğimiz ay Miami’deki evinin bulunduğu sitenin etrafında görülen timsah nedeniyle büyük korku yaşayan Ateş, Florida’daki yaşamına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Florida'yı "timsah cenneti" olarak tanımlayan ünlü oyuncu, yaşadıkları bölgedeki durumu şu sözlerle anlattı:

"Her yerden çıkabilir. Sitelerde su kanalları olduğu için timsah, yılan, bir sürü hayvan çıkabiliyor. Benim hayvanlarla alakalı korkum yok. Timsah kolay kolay evlere girmiyor, teller var. Ancak göl kenarında oturuyorsanız ve tel yoksa risk var."

Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre, evinin bahçesinde şahit olduğu ilginç bir andan da bahseden Ateş, "Geçen gün 6 tane şahin gelip bahçemde iguana yedi. Her an yol kenarında farklı hayvanlar görebilirsiniz" dedi.

EŞİYLE AYNI FİLMDE OYNADI

İstanbul'a kızı Talia ile geldiğini ve yeni projeler için toplantı trafiğinde olduğunu belirten Ateş, "Buğra ile 'Kuki: Eyvah Oyuncağım Konuştu' filminde birlikte oynadık. Orada da eşimi canlandırdı. Set ortamını benden çok sevdi, 'Bana proje yok mu?' diye şaka yapıyor" ifadelerini kullandı.