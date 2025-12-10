Miami'de timsahla burun buruna gelmişti! Ceyda Ateş yaşadıklarını anlattı

Miami'de timsahla burun buruna gelmişti! Ceyda Ateş yaşadıklarını anlattı
Yayınlanma:
Ünlü oyuncu Ceyda Ateş, Miami’de karşılaştığı dev timsah nedeniyle yaşadığı korkuyu anlattı. Ateş, yaşadığı yeri "timsah cenneti" olarak tanımladı.

Eşi Buğra Toplusoy ile birlikte yaşamını ABD'de sürdüren ünlü oyuncu Ceyda Ateş, iş görüşmeleri için geldiği İstanbul'da objektiflere yansıdı. Geçtiğimiz ay Miami’deki evinin bulunduğu sitenin etrafında görülen timsah nedeniyle büyük korku yaşayan Ateş, Florida’daki yaşamına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ceyda-ates.jpg

Florida'yı "timsah cenneti" olarak tanımlayan ünlü oyuncu, yaşadıkları bölgedeki durumu şu sözlerle anlattı:

"Her yerden çıkabilir. Sitelerde su kanalları olduğu için timsah, yılan, bir sürü hayvan çıkabiliyor. Benim hayvanlarla alakalı korkum yok. Timsah kolay kolay evlere girmiyor, teller var. Ancak göl kenarında oturuyorsanız ve tel yoksa risk var."

Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre, evinin bahçesinde şahit olduğu ilginç bir andan da bahseden Ateş, "Geçen gün 6 tane şahin gelip bahçemde iguana yedi. Her an yol kenarında farklı hayvanlar görebilirsiniz" dedi.

timsah.png

Yıldız Asyalı "darp edildim" diyerek paylaşmıştı: Eşi sessizliğini bozduYıldız Asyalı "darp edildim" diyerek paylaşmıştı: Eşi sessizliğini bozdu

EŞİYLE AYNI FİLMDE OYNADI

İstanbul'a kızı Talia ile geldiğini ve yeni projeler için toplantı trafiğinde olduğunu belirten Ateş, "Buğra ile 'Kuki: Eyvah Oyuncağım Konuştu' filminde birlikte oynadık. Orada da eşimi canlandırdı. Set ortamını benden çok sevdi, 'Bana proje yok mu?' diye şaka yapıyor" ifadelerini kullandı.

ceyda-ates-bugra-toplusoy.webp

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ahmet Çakar'ın bahis hesapları ortaya çıktı: Milyonluk hesap hareketleri MASAK raporunda
Galatasaray'ın Monaco'ya karşı aldığı yenilginin sorumlusunu açıkladı
Cumhurbaşkanı'nın KDV iadesi yetkisi iptal edildi
Naci Görür net ifadelerle duyurdu: Burada deprem bekliyoruz
Sibirya soğukları geliyor! Buz gibi hava dalgası Türkiye’ye giriş yapmak üzere
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
İddianamede 'İBB yaptı' denilen dökümü AKP'li belediye talep etmiş!
NASA risk oranını açıkladı: Kuyruklu yıldız bu ay geliyor
NASA risk oranını açıkladı: Kuyruklu yıldız bu ay geliyor
Emekliye refah payı geliyor mu? Altı puanlık dokunuş masada!
Magazin
Ünlü şarkıcı bıçaklanarak öldürüldü: Baş şüpheli oğlu çıktı!
Ünlü şarkıcı bıçaklanarak öldürüldü: Baş şüpheli oğlu çıktı!
Yıldız Asyalı "darp edildim" diyerek paylaşmıştı: Eşi sessizliğini bozdu
Yıldız Asyalı "darp edildim" diyerek paylaşmıştı: Eşi sessizliğini bozdu