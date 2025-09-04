Ünlü oyuncunun eşi "İngilizler soğuk olur" klişesini yıktı! "Türk gibi..."

Miss Turkey 2017 birincisi, oyuncu ve model Aslı Sümen, Mag dergisinin eylül sayısına kapak oldu. Röportajında hem sosyal medyaya bakış açısını hem de özel hayatını anlatan Sümen, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Geçen yıl İngiliz sevgilisi Chris Bann ile Roma’da evlenen Sümen, eşi hakkında şu sözleri söyledi:

"İngilizler genelde soğuk olur derler ya, Chris tam tersi, neredeyse Türk gibi. Çok misafirperver, çok samimi. Benden bile samimi olabilir. Annem ve anneannem ziyarete geldiğinde, ‘Çay ister misiniz?’ demeyi öğrenip çay yapmışlığı vardır."

Sosyal medya hakkında da konuşan Sümen, şu ifadeleri kullandı:

"Sürekli günlük hayatımdan paylaşım yapmayı seven biri değilim. Her anın fotoğrafını çekmek, benim anda kalmamı engelliyor. Zaten bir nesil olarak algılarımız bozuldu; bir şeyleri ancak fotoğrafı ya da videosu çekilebiliyorsa seviyoruz. Bu yüzden o döngüden uzaklaşmaya çalışıyorum. Daha çok estetik olarak beğendiğim şeyleri paylaşmaya ve hayatımla ilgili belli aralıklarla güncellemeler vermeye yöneliyorum, çünkü 7/24 hayatımı orada yaşarsam, bana hiçbir şey kalmıyor."