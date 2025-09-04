Galatasaray'ın eski yıldızı Boğaziçi'nden çıktı

Galatasaray'ın eski yıldızı Boğaziçi'nden çıktı
Yayınlanma:
Galatasaray’ın eski futbolcusu Alexandru Cicaldau, sosyal medya hesabında Boğaziçi’nde yüzerken çektiği kareyi paylaştı.

Romanya ekibi Universitatea Craiova’da forma giyen Galatasaray’ın eski futbolcusu Alexandru Cicaldau, İstanbul hasretini Boğaziçi’nde giderdi.

Rumen orta saha, denize girerken çekilen karesini sosyal medya hesabından paylaştı ve fotoğrafın altına "Günaydın ikinci evim" notunu düştü.

Boğaz manzaralı paylaşımıyla İstanbul sevgisini bir kez daha gösteren Cicaldau’nun bu mesajı, sarı-kırmızılı taraftarların da ilgisini çekti.

cicaldau.png

Cicaldau, geçtiğimiz günlerde UEFA Konferans Ligi play-off turunda Başakşehir’e karşı da sahaya çıkmıştı.

GALATASARAY KARİYERİ

Rumen futbolcu 24 Temmuz 2021’de Galatasaray’a transfer olmuş, 27 Ağustos 2022’de Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Ittihad Kalba’ya kiralanmıştı. Ardından 31 Temmuz 2023’te Konyaspor’a kiralanan Cicaldau için 9 Eylül 2024’te Galatasaray,'dan ayrılarak Universitatea Craiova'ya transfer olmuştu.

alexandru-cicaldau.webp

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

