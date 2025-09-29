Ünlü oyuncu Tomris Giritlioğlu'nun oğlu ile evlendi!

Ünlü oyuncu Seda Türkmen, Tomris Giritlioğlu'nun yönetmen oğlu Ilgaz Giritlioğlu ile evlendi.

Ünlü oyuncu Seda Türkmen, Tomris Giritlioğlu'nun yönetmen oğlu Ilgaz Giritlioğlu ile hayatını birleştirdi. Geçtiğimiz Temmuz ayında başlayan ilişkilerini nikâh masasına taşıyan çift, düğünlerinden ilk kareleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak mutluluklarını duyurdu.

Evlilik haberini takipçileriyle paylaşan çift, yaptıkları paylaşımlara şu notu ekledi:

"İyi bir şeyler olsun artık! Biz evlendik"seda-turkmen-ve-ilgaz-giritlioglu-evlendi.jpg

ÜNLÜ İSİMLER TEBRİK YAĞDIRDI

Düğüne katılanlar arasında yakın arkadaşları da vardı. Oyuncu Hande Doğandemir, çiftin mutluluğunu, "Bizim en güzel günümüz. Çok mutlu olun, olalım" sözleriyle paylaştı.

Seda Türkmen ve Ilgaz Giritlioğlu'nun paylaşımının altına ise sanat camiasından tebrik mesajları yağdı. Ecem Erkek, Murat Cemcir, Merve Dizdar, Ata Demirer, Hakan Kurtaş, Burcu Binici ve Yüsra Geyik gibi pek çok ünlü isim, çifte iyi dileklerini iletti.

seda-turkmen-ve-ilgaz-evlendi.jpgseda-turkmen-ve-giritlioglu-evlendi.jpg​​​​​​​

seda-turkmen-evlendi.jpg

seda-turkmen-ve-ilgaz-giritlioglu.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

