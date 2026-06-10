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Ünlü oyuncu plajda yanına gelen kediye 1500 liralık hamburger ısmarladı

Ünlü oyuncu Türkü Su Demirel, plajda yanına gelen bir kediyi 1500 liralık hamburgerle besledi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

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Ünlü oyuncu plajda yanına gelen kediye 1500 liralık hamburger ısmarladı
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Oyuncu Türkü Su Demirel, Bodrum'da tatil yaparken yaşadığı ilginç anlarla dikkat çekti. Genç oyuncunun plajda yanına gelen bir kediyi besleyerek hamburgerini paylaştığı anlar objektiflere yansıdı.

27 yaşındaki oyuncu, Bodrum Yalıkavak’ta gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkardı. Kız arkadaşlarıyla birlikte tatil yapan Demirel, plajda uzun süre vakit geçirerek yazın keyfini sürdü.

Ünlü oyuncu plajda yanına gelen kediye 1500 liralık hamburger ısmarladı - Resim : 1

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1500 TL'LİK HAMBURGER

Habertürk'ün haberine göre, yemek yediği sırada yanına gelen bir kedi, ünlü oyuncunun dikkatini çekti. Kediyi besleyen Demirel, yemeğinin bir kısmını kediyle paylaştı.

Gel Konuşalım programında yer alan iddiaya göre ise, Türkü Su Demirel’in kediyle paylaştığı hamburgerin yaklaşık 1500 TL olduğu öne sürüldü. O görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü oyuncu plajda yanına gelen kediye 1500 liralık hamburger ısmarladı - Resim : 3

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Oyuncu Kedi Bodrum
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