Ünlü oyuncu Damla Sönmez evleniyor! Nikah tarihi belli oldu

Ünlü oyuncu Damla Sönmez'den sürpriz bir evlilik haberi geldi. Sönmez, yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu İlkay Akıncı ile evlenme kararı aldı.

Kaan Kurdoğlu'nun haberine göre Damla Sönmez ve İlkay Akıncı, 11 Temmuz’da dünyaevine girecek. Nikah töreninin sade bir organizasyonla gerçekleştirileceği, yalnızca aile bireyleri ve yakın dostların katılacağı ifade edildi.

İlkay Akıncı'nın kim oluğu bilinmezken, evlilik haberinin duyulmasının ardından Damla Sönmez’in hayranları sosyal medyada tebrik mesajları paylaşmaya başladı.

ÇOK SAYIDA DİZİ VE FİLMDE ROL ALDI

39 yaşındaki Damla Sönmez, kariyeri boyunca çok sayıda dizi ve filmde rol aldı. Güllerin Savaşı, Bir Aşk Hikayesi ve Çukur gibi popüler yapımlarda boy gösteren ünlü oyuncu, çok sayıda ödülün de sahibini oldu.