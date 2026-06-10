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Halk TV Magazin Afra Saraçoğlu'nun ardından peş peşe ayrılıklar! 3'ü birden veda etti

Afra Saraçoğlu'nun ardından peş peşe ayrılıklar! 3'ü birden veda etti

Afra Saraçoğlu’nun ayrıldığı A.B.İ. dizisinde sezon finalinin ardından ayrılık rüzgarı esti. Üç önemli isim projeye veda ederken, yeni sezon için kadın oyuncu arayışının devam ettiği öğrenildi.

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Afra Saraçoğlu'nun ardından peş peşe ayrılıklar! 3'ü birden veda etti

Başrolünde yer aldığı A.B.İ. dizisine vedan ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu'nun ardından, dizide ayrılıklar peş peşe geldi.

A.B.İ. dizisinin sezon finali sonrası üç önemli ismin projeye veda ettiği öğrenildi.

Dün akşam sezon finaliyle ekrana gelen dizide, kadroda yaprak dökümü yaşandı. Dizide Tahir Hancıoğlu karakterine hayat veren Tarık Papuççuoğlu ile Saadet karakterini canlandıran Nihal Koldaş projeye veda etti.

Afra Saraçoğlu'nun ardından peş peşe ayrılıklar! 3'ü birden veda etti - Resim : 1

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Nihal Koldaş’ın anlaşmasının yalnızca sezon sonuna kadar olduğu ve bu nedenle ayrılığın planlı gerçekleştiği öğrenildi.

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SENARİSTTEN VEDA MESAJI

Dizinin senaristi Eylem Canpolat da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla projeye veda etti. Canpolat, “Haftalardır bizi destekleyen izleyen dert edinen herkese bin teşekkür. Dizimizin sezon finali benim de son bölümüm. Yeni hikayelerde görüşmek üzere…” ifadelerini kullandı.

Afra Saraçoğlu'nun ardından peş peşe ayrılıklar! 3'ü birden veda etti - Resim : 3

SİNEM KOBAL İDDİASI

Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünde yer aldığı dizinin yeni kadın başrolünün kim olacağı ise henüz netlik kazanmadı.

Sosyal medyada dolaşan iddiaların aksine, Sinem Kobal’a herhangi bir teklif götürülmediği belirtildi. Yapım ekibi, yeni sezon için oyuncu seçimlerinin henüz netleşmediğini ifade etti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Dizi Oyuncu Afra Saraçoğlu
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