Ünlü oyuncu ikinci bacağını da kaybetti

Netflix'in gerilim dizisi The Midnight Club'daki Anya rolüyle tanınan İrlandalı oyuncu Ruth Codd, ikinci bacağını da kaybettiğini açıkladı.

Netflix dizisi The Midnight Club ve Celebrity Traitors ile tanınan 29 yaşındaki İrlandalı oyuncu Ruth Codd, geçirdiği ikinci amputasyon ameliyatının ardından ikinci bacağını da kaybetti.

Ruth Codd, TikTok hesabından ailesinin evinde iyileşme sürecinde olduğunu belirterek hayranlarına seslendi. Codd, 23 yaşında futbol oynarken geçirdiği sakatlık ve bunun neden olduğu ağrı ve komplikasyonlar nedeniyle ilk amputasyonunu geçirmişti.

ruth-codd-bacak.jpg

"KÖTÜ HABER, BUNU ÜST KATTA YAPAMIYORUM"

Son operasyonu hakkında konuşan 29 yaşındaki oyuncu, durumu şu sözlerle paylaştı:

"İyi haber, geri dönüp ailemin evinde TikTok içeriği üretiyorum. Kötü haber, bunu üst katta yapamıyorum, çünkü az önce ikinci diz altı amputasyonumu geçirdim."

Codd, bacaklarında yaşadığı sürekli ağrı ve yaşam kalitesinin düşmesi nedeniyle bu kararı aldığını daha önce açıklamıştı. Verdiği bir röportajda, "Yaşam kalitem bu noktadan sonra daha iyiye gitmeyecekti" demişti.

ruth-codd.webp

"İKİ PROTEZLE DURDURULAMAZ OLACAĞIM"

Sağlık sorunlarının kendisini durdurmadığını vurgulayan oyuncu, geleceğe dair inancını şu sözlerle dile getirdi:

"Daha önce bir kere bunu yaşadım, bu yüzden iki protezle oldukça durdurulamaz olacağımı düşünüyorum."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

