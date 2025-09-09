Ünlü müzisyen 42 yaşında hayatını kaybetti: Ölüm nedeni açıklanmadı!

Amerikan heavy metal grubu Baroness’in kurucu davulcusu Allen Blickle, 42 yaşında yaşamını yitirdi.

Grubun solisti John Baizley, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili arkadaşım, yaratıcı ortağım ve eski grup arkadaşım Allen Blickle’in birkaç gün önce hayatını kaybettiğini paylaşmak kalbimi paramparça ediyor. Hâlâ şoktayım. Ailesi ve grubumuz bu kaybı kabullenmeye çalışırken anlayış rica ediyoruz. Allen, seni seviyorum ve çok özlüyorum" ifadelerini kullandı.

Ünlü müzisyenin ölüm nedenine dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Hayranları endişelenmişti: Dwayne Johnson'ın ani zayıflığının nedeni ortaya çıktı

10 YILIN ARDINDAN GRUPTAN AYRILMIŞTI

Blickle, 2003 yılında Baizley ile birlikte Baroness’i kurmuştu. Basçı Summer Welch ve gitarist Tim Loose’un da yer aldığı grup, müzisyenin bulunduğu dönemde üç albüm yayımladı. On yıl boyunca grupta yer alan Blickle, daha sonra davulcu Sebastian Thomson’a yerini bırakmıştı.

Ünlü müzisyenin ölümünün ardından çok sayıda sanatçı taziye mesajı paylaştı. Rock yıldızı Laura Pleasants, "Çok erken gittin dostum. Artık huzur içinde ve acısız olduğunu bilmek sevindirici. Sana sevgiler" ifadelerini kullandı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Usain Bolt'un ardından Jackie Chan'i seçti