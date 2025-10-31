Torreira'nın önünü kesip para istedi

Yayınlanma:
Galatasaraylı ünlü futbolcu Lucas Torreira, mekandan çıkarken ilginç bir olay yaşadı. Bir çiçekçi, futbolcunun önünü keserek para istedi.

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldız futbolcusu Lucas Torreira, önceki akşam Bebek'te objektiflere takıldı. Mekandan çıkarken gazetecilerin sorularını gülümseyerek geçiştiren Torreira, aracına yönelirken ilginç bir olay yaşadı.

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre, yoğun ilgiyle karşılaşan Torreira, oyuncu Rabia Soytürk ile aşk yaşadığı iddialarına yönelik soruları yanıtsız bıraktı. Aracıyla mekandan ayrılmaya hazırlanırken bir çiçekçi önünü kesti.

torreira.jpg

"I LOVE YOU, MONEY"

Çiçekçi, Torreira'nın otomobilinin önünü keserek geçişini engelledi. Ardından Torreira'ya seslenen çiçekçi, "I love you, money" (Seni seviyorum. Para...) diyerek ünlü futbolcudan para istedi.

Kısa süreli bir şaşkınlık yaşayan Lucas Torreira, aracıyla mekandan ayrıldı.

torreiranin-onunu-kesip-para-istedi.jpg

Geçtiğimiz günlerde, babasının kalp krizi geçirmesi nedeniyle ülkesi Uruguay’a giden Lucas Torreira, Trabzonspor maçı öncesi Türkiye’ye dönmüştü.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

