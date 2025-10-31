Torreira'nın önünü kesip para istedi

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldız futbolcusu Lucas Torreira, önceki akşam Bebek'te objektiflere takıldı. Mekandan çıkarken gazetecilerin sorularını gülümseyerek geçiştiren Torreira, aracına yönelirken ilginç bir olay yaşadı.

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre, yoğun ilgiyle karşılaşan Torreira, oyuncu Rabia Soytürk ile aşk yaşadığı iddialarına yönelik soruları yanıtsız bıraktı. Aracıyla mekandan ayrılmaya hazırlanırken bir çiçekçi önünü kesti.

Ünlü türkücü organ nakli oldu: Yeğeni böbreğini verdi

"I LOVE YOU, MONEY"

Çiçekçi, Torreira'nın otomobilinin önünü keserek geçişini engelledi. Ardından Torreira'ya seslenen çiçekçi, "I love you, money" (Seni seviyorum. Para...) diyerek ünlü futbolcudan para istedi.

Kısa süreli bir şaşkınlık yaşayan Lucas Torreira, aracıyla mekandan ayrıldı.

Kızılcık Şerbeti'nde şok gelişme! İki oyuncu veda ediyor

Geçtiğimiz günlerde, babasının kalp krizi geçirmesi nedeniyle ülkesi Uruguay’a giden Lucas Torreira, Trabzonspor maçı öncesi Türkiye’ye dönmüştü.