Ünlü türkücü organ nakli oldu: Yeğeni böbreğini verdi

Türk Halk Müziği sanatçısı, bağlama üstadı türkücü Orhan Hakalmaz'ın bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle zorlu bir süreçten geçtiği öğrenildi. Usta sanatçı, geçirdiği böbrek nakli operasyonunun ardından sağlığına kavuştu.

Böbrek nakli sonrası yeniden sevenleriyle buluşmaya hazırlanan Hakalmaz, yaşadığı süreci anlatırken kendisine böbreğini veren yeğenine teşekkür etti:

"Yeğenim Ebru’ya minnettarım, böbreğini paylaşarak bana hayat verdi."

ORGAN BAĞIŞI HAFTASI'NDA SAHNEYE ÇIKACAK

Orhan Hakalmaz'ın 4 Kasım’da Organ Bağışı Haftası kapsamında düzenlenecek “Yaşam En Güzel Miras” etkinliğinde sahneye çıkacağı öğrenildi.

Sanatçının menajeri ise "Orhan Bey bu konseri büyük bir anlamla hazırlıyor. Hem ikinci hayatının hem de müziğe dönüşünün sembolü olacak" ifadelerini kullandı.