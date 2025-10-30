Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son hali ortaya çıktı

3 Mayıs'ta hayatını kaybeden DEM Parti milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in ardından saçlarını kazıtan Sezen Aksu, uzun süre sonra görüntülendi.

Yakın arkadaşı Emel Müftüoğlu ile yürüyüşe çıkan Minik Serçe lakaplı ünlü şarkıcının saçları ve yeni imajı merak ediliyordu. Müftüoğlu, Sezen Aksu'nun son halini sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşımına "Dinlenme molası verdik 8565327 adım yürüdükten sonra" notunu düştü. Fotoğrafta Sezen Aksu'nun şapkalı imajı ve maskesi dikkat çekti.

ÜNLÜ DİZİ İÇİN ŞARKI YAZDI

Sezen Aksu, son olarak Uzak Şehir dizisi için yaptığı şarkıyla gündem olmuştu. Uzak Şehir dizisinin jenerik müziğinin sözlerine de imza atan ünlü şarkıcı, diziye bir şarkısını hediye etti.

Sözü ve bestesi Sezen Aksu’ya ait ‘Çek Tetiği’ isimli şarkıyı dizinin başrol oyuncularından Ozan Akbaba seslendirdi.