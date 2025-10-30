Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin'in oğlu kararını açıkladı

Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin'in 16 yaşındaki oğulları Rodin Erdoğan, annesinin başrolünde yer aldığı 'Bağlantı Hatası' filminin galasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Annesini yalnız bırakmayan Rodin, gelecekteki kariyer planlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Gecede duygularını paylaşan Belçim Bilgin, oğlunun yanında olmasından duyduğu heyecanı dile getirerek, "Oğlumun yanımda olmasından dolayı çok heyecanlıyım. İlk galam gibi hissediyorum" dedi. Rodin Erdoğan ise hem annesine hem de babasına olan hayranlığını dile getirerek, "İkisi de mükemmel oyuncular. Annemi izlerken çok beğeniyorum, ikisiyle de gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.

Ferdi Kadıoğlu'nun hareketi sosyal medyada gündem oldu: 280 tane...

"PROFESYONEL FUTBOLCU OLACAĞIM"

Kariyer planlarıyla ilgili yöneltilen sorulara net bir yanıt veren Rodin Erdoğan, önceliğinin futbol olduğunu belirtti. "Futbolcu olmayı hedefliyorum. Şu anda Ayazağaspor'da oynuyorum. Koyu bir Beşiktaş taraftarıyım. Allah, nasip ederse profesyonel futbolcu olacağım" ifadelerini kullandı.

Demet Akalın'dan Fatih Ürek sonrası yeni barış sinyali! "Bir kişi daha kaldı"

"KENDİM OLARAK İSMİM OLSUN İSTİYORUM"

Annesi Belçim Bilgin'in "B planında oyunculuk olabilir" şeklindeki yorumuna karşılık Rodin, oyunculuk düşünmediğini ifade etti. "Anne - baba olarak değil, kendim olarak ismim olsun istiyorum. Bu yüzden oyunculuk düşünmüyorum" dedi.

2006 yılında evlenen Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin 2018 yılında boşanmıştı.