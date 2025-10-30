Ünlü şarkıcı Demet Akalın, geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakımda tedavi gören ve durumunun kritik olduğu belirtilen Fatih Ürek'i hastanede ziyaret etmişti.

Daha önce küs olduğu Fatih Ürek ile yakın zamanda barışan Akalın, "İlk gün kadar kötüydüm ki size anlatamam. İlk düşündüğüm şey iyi ki barışmışız oldu. Kimseyle küs gitmek istemiyorum" sözleriyle dikkat çekmişti.

"YAŞADIĞI ÇOK KOLAY DEĞİL"

Son olarak Nişantaşı'nda görüntülenen ünlü şarkıcı, "Kimseyle küs kalmak istemiyorum. Allah'a emanet. Geçtiğimiz günlerde yanındaydım. 2 saat ordaydım. Yaşadığı çok kolay değil ama kurtulan insanlar da var. Fatih, sanat dünyasının neşesiydi." ifadelerini kullandı.

"ONUNLA DA BARIŞMAK İSTİYORUM"

Gazetecilerin, "Barışmak istediğiniz başka kim var?" sorusuna da yanıt veren Demet Akalın, "Bir kişi daha kaldı, onunla da barışmak istiyorum ama adını söylemeyeceğim" dedi. Ünlü şarkıcının bu açıklamasının ardından o ismin kim olduğu merak uyandırdı.