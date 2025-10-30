Ferdi Kadıoğlu'nun hareketi sosyal medyada gündem oldu: 280 tane...

Ferdi Kadıoğlu'nun hareketi sosyal medyada gündem oldu: 280 tane...
Yayınlanma:
Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, nişanlısı Sera Vrij'in doğum gününde yaptığı hareketle sosyal medyada gündem oldu.

İngiltere'de Brighton & Hove Albion FC'de forma giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, nişanlısı Sera Vrij'e doğum günü sürprizi yaptı.

Mart ayında evlilik teklifinde bulunduğu Vrij ile geçtiğimiz haftalarda ilk bebekleri Felicia Sofia'yı kucaklarına almanın mutluluğunu yaşayan Kadıoğlu, nişanlısının 29. yaş gününü romantik bir hediyeyle taçlandırdı.

ferdi-kadioglu-sera-vrij-evlilik.webp

HER GÜN İÇİN BİR GÜL

Sera Vrij, 29. yaş gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kutladı. Kızı Felicia Sofia ve nişanlısı Ferdi Kadıoğlu ile birlikte çekildiği fotoğrafları paylaşan Vrij, "Anne olarak ilk doğum günüm. Kalbim her zamankinden daha dolu" ifadelerini kullandı.

ferdi-kadioglu-sera-vrij.webp

Paylaşımlarda dikkat çeken detay ise Ferdi Kadıoğlu'nun nişanlısına hazırladığı sürpriz oldu. Kadıoğlu, Sera Vrij'e, kızları Felicia Sofia'yı taşıdığı her gün için birer gül olmak üzere toplamda 280 adet gül gönderdi.

hediye.jpg

"BEBEĞİMİZİ TAŞIDIĞIN HER GÜN İÇİN BİR GÜL"

Kadıoğlu, hediyeye şu notu iliştirdi: "Bebeğimizi taşıdığın her gün için bir gül". Futbolcunun bu jesti, sosyal medyada büyük beğeni topladı ve kısa sürede gündem oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

