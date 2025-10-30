Kızılcık Şerbeti'nde şok gelişme! İki oyuncu veda ediyor

Kızılcık Şerbeti dizisinde sırların açığa çıkacağı ve iki karakterin diziye veda edeceği öğrenildi.

Dördüncü sezonu ile ekrana gelen Kızılcık Şerbeti, sezon başı senaryo değişikliğiyle gündem olmuştu. Dizide Firaz (Batuhan Bozkurt Yüzgüleç) ve Doğa (Sıla Türkoğlu) karakterlerinin ilişkisi tepkilere neden olmuş, RTÜK tarafından inceleme başlatılmıştı.

RTÜK incelemesinin ardından senaryo değişikliğine gidilmiş, ikili arasındaki sahneler diziden çıkarılmış, tepkilere neden olan fragman kaldırılmıştı.

kizilcik-serbeti-firaz-doga.jpg

Özgür Sevimli’nin yönetmenliğini üstlendiği, Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı diziden iki flaş ismin ayrılacağı öğrenildi.

PEŞ PEŞE İKİ AYRILIK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, sırların açığa çıkacağı dizide Işıl karakterine hayat veren Ece İrtem, ekibe veda edecek. Ayrılan bir diğer ismin ise Firaz karakterini canlandıran Batuhan Bozkurt Yüzgüleç olduğu belirtildi.

ece-irtem.jpg

Kızılcık Şerbeti'nin kadrosunda Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ahmet Mümtaz Taylan, Doğukan Güngör ve Ceren Karakoç gibi isimler yer alıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

