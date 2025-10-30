Kızılcık Şerbeti'nde şok gelişme! İki oyuncu veda ediyor

Dördüncü sezonu ile ekrana gelen Kızılcık Şerbeti, sezon başı senaryo değişikliğiyle gündem olmuştu. Dizide Firaz (Batuhan Bozkurt Yüzgüleç) ve Doğa (Sıla Türkoğlu) karakterlerinin ilişkisi tepkilere neden olmuş, RTÜK tarafından inceleme başlatılmıştı.

RTÜK incelemesinin ardından senaryo değişikliğine gidilmiş, ikili arasındaki sahneler diziden çıkarılmış, tepkilere neden olan fragman kaldırılmıştı.

Ünlü oyuncu mülakatı geçti: Samuray olacak

Özgür Sevimli’nin yönetmenliğini üstlendiği, Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı diziden iki flaş ismin ayrılacağı öğrenildi.

PEŞ PEŞE İKİ AYRILIK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, sırların açığa çıkacağı dizide Işıl karakterine hayat veren Ece İrtem, ekibe veda edecek. Ayrılan bir diğer ismin ise Firaz karakterini canlandıran Batuhan Bozkurt Yüzgüleç olduğu belirtildi.

Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son hali ortaya çıktı

Kızılcık Şerbeti'nin kadrosunda Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ahmet Mümtaz Taylan, Doğukan Güngör ve Ceren Karakoç gibi isimler yer alıyor.