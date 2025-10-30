Ünlü oyuncu mülakatı geçti: Samuray olacak

Yayınlanma:
Ünlü oyuncu Fadik Sevin Atasoy, Japonya’daki ilk kadın samuray okuluna kabul edildi. İlk dersini Muğla’da alan Atasoy, eğitimine Japonya’da devam edeceğini açıkladı.

Japonya’da tarihte ilk kez açılan kadın samuray okuluna katılan öğrenciler arasında ünlü oyuncu Fadik Sevin Atasoy da yer aldı. Muğla’nın Göcek ilçesinde gerçekleştirilen eğitimin ilk dersine katılan Atasoy, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar ve açıklamalarla süreci takipçileriyle paylaştı.

Fadik Sevin Atasoy paylaşımında, şu iadeleri kullandı:

"Japon tarihinde yer almış ama isimlerinden hiç söz edilmemiş hatta gizli tutulmuş olan kadın samurayları onurlandırıyoruz. Dünya tarihinde ilk defa kadın samuray tekniklerinin uygulamaya geçirildiği bir eğitimin ilk öğrencilerinden olduk. Dünyanın dört bir ucundan eğitim için seçilen kadın samuray adaylarıyla günlerdir gece gündüz çalışıyor, öğreniyoruz. Gerçek gücün birlikten doğduğunu yeniden hatırlamak ve hatırlatmak niyeti ile biriz ve bir aradayız. Tarih yazıyoruz."

Samuray eğitimine nasıl katıldığını da anlatan Atasoy, "Böyle bir okul olduğunu duyunca araştırıp başvuruda bulundum. Girdiğim mülakat sonrasında okula kabul edildim" dedi.

EĞİTİME JAPONYA'DA DEVAM EDECEK

Hazırlık sürecinin beş gün sürdüğünü belirten ünlü oyuncu, eğitim sürecine dair şunları ekledi:

"Eğitim, ömür boyu devam edecek bir süreç. Daha öncesinde 4 senelik eskrim eğitimim var. Muay - Thai yaptım, sertifikalı Yoga ve Meditasyon eğitmeniyim. Bunlar samuray okuluna seçilmemde güçlü etken oldu. İngilizce bilmek de şart. Japonya Samurai Adası Tsushima’daki okuluna kabul edildim. Eğitime orada devam edeceğim."

Fadik Sevin Atasoy, son olarak Kardeşlerim dizisinde boy göstermişti.

