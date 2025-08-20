TikTok'un zirvesi belli oldu: Hadise'yi geride bıraktı

Milyonlarca kişinin kullandığı TikTok'ta, Türkiye'deki en yüksek etkileşim oranına sahip ünlüler belli oldu.

Açıklanan listeye göre, TikTok'ta en çok etkileşim yaratan ilk beş isim şu şekilde sıralandı:

Edis (%9,2 Etkileşim Oranı) Elif Buse Doğan (%9 Etkileşim Oranı) Hadise (%8,1 Etkileşim Oranı) Lidya Pınar (%7,6 Etkileşim Oranı) Batuflex (%6,7 Etkileşim Oranı)

ZİRVEDE EDİS VAR

Listenin en dikkat çeken detayı, Edis'in zirvede yer alması oldu. Edis, kendisinden çok daha fazla takipçisi olan Hadise'yi geride bıraktı.

Listenin ikinci sırasında, Elif Buse Doğan yer alırken, Hadise üçüncü sırada kendine yer buldu. Manifest grubunun üyesi Lidya Pınar ve rapçi Batuflex de ilk beşe girmeyi başardı.