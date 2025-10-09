Tabutta Rövaşata 234 bin lira kazandırdı

Ünlü yönetmen Derviş Zaim, 1996 yapımı filmi "Tabutta Rövaşata"nın izinsiz şekilde birçok platformda yayınlanması nedeniyle açtığı davayı kazandı.

Zaim, filmi izinsiz kullanan Fanatik Dijital Görüntü Sistemleri ve Horizon adlı iki şirkete karşı 4 yıl süren hukuk mücadelesinden zaferle ayrıldı.

Derviş Zaim

MAHKEME KARARINI VERDİ

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, iki şirketin Derviş Zaim'e 234 bin lira tazminat ödemesine hükmetti. Ayrıca mahkeme, filmin dijital ortamlarda izinsiz kullanımının önlenmesine karar verdi.

Başrolü Ahmet Uğurlu'nun üstlendiği Tabutta Rövaşata, Rumeli Hisarı'nda yaşayan evsiz barksız bir adamın hüzünlü hikâyesini konu edinir. Filmde ülkede yaşanan genel ekonomik sıkıntılar ve süregelen zorlu yaşam koşulları kentli-yoksul kesimin öncüsü olarak Mahsun karakteriyle işlenir.

En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Kurgu ve En İyi Erkek Oyuncu ile dördü Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden olmak üzere 12 ödül kazanmıştırç