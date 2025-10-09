Duygu Özaslan'dan 'uyuşturucu operasyonu' açıklaması

Duygu Özaslan'dan 'uyuşturucu operasyonu' açıklaması
"Uyuşturucu madde kullanma" iddiası ile ünlü isimlere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Duygu Özaslan, serbest bırakılmasının ardından açıklama yaptı.

Dün sabah, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak iddiası ile ünlü isimlere yönelik operasyon düzenledi.

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan'ın da aralarında olduğu toplam 19 ünlü gözaltına alındı. İfadeleri ve kan örnekleri alınan ünlüler, daha sonra sağlık kontrolünden geçirildi ve işlemleri tamamlanınca İl Jandarma Komutanlığından ayrıldı.

duygu-ozaslan.webp

"HİÇBİR ZAMAN BÖYLE ŞEYLERLE BİR İLGİM OLMADI"

Duygu Özaslan, serbest bırakılmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Özaslan, "Kendimi nedenini ve nasılını asla anlayamadığım bir gündemde buldum. Hiçbir zaman böyle şeylerle bir ilgim olmadı, asla olamaz. Olanlara inanamıyorum. Zor bir gündü. Şimdi evimdeyim. Tüm bu süreçte yanımda olan herkese, tüm dostlarıma teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

aciklama.png

"TÜM TESTLERİN TEMİZ ÇIKACAĞI ŞÜPHESİZDİR"

Özaslan'ın ardından açıklama yapan avukatı ise şu ifadeleri kullandı.

"Müvekkilimiz Duygu Özaslan Mutaf hakkında bugün bazı basın organlarında ve sosyal medyada yer alan iddialar tamamen asılsızdır.

Sabah saatlerinde yürütülen geniş kapsamlı bir soruşturma kapsamında birçok kişiyle birlikte müvekkilimiz de ifadesine başvurulmak üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na davet edilmiştir.

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan tüm testlerin temiz çıkacağı şüphesizdir. Müvekkilimiz ifadesini verdikten sonra evine dönmüştür.

Müvekkilimizin bahse konu soruşturma ve iddia edilen olaylar ile ilgili en ufak bir ilgisi bulunmamaktadır. Gerçek dışı haberler, hem kişilik haklarına zarar vermekte, hem de kamuoyunu yanıltmaktadır."

avukat-aciklama.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

