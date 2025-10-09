Duygu Özaslan'dan 'uyuşturucu operasyonu' açıklaması

Dün sabah, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak iddiası ile ünlü isimlere yönelik operasyon düzenledi.

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan'ın da aralarında olduğu toplam 19 ünlü gözaltına alındı. İfadeleri ve kan örnekleri alınan ünlüler, daha sonra sağlık kontrolünden geçirildi ve işlemleri tamamlanınca İl Jandarma Komutanlığından ayrıldı.

"HİÇBİR ZAMAN BÖYLE ŞEYLERLE BİR İLGİM OLMADI"

Duygu Özaslan, serbest bırakılmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Özaslan, "Kendimi nedenini ve nasılını asla anlayamadığım bir gündemde buldum. Hiçbir zaman böyle şeylerle bir ilgim olmadı, asla olamaz. Olanlara inanamıyorum. Zor bir gündü. Şimdi evimdeyim. Tüm bu süreçte yanımda olan herkese, tüm dostlarıma teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

"TÜM TESTLERİN TEMİZ ÇIKACAĞI ŞÜPHESİZDİR"

Özaslan'ın ardından açıklama yapan avukatı ise şu ifadeleri kullandı.