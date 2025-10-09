Ünlülere şafak operasyonu TBMM'ye taşındı: Bu isimler neye göre seçildi?

Dün sabah yapılan şafak operasyonuyla uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak iddiası ile yürütülen soruşturmada Demet Evgar, Kubilay Aka, Özge Özpirinçci ve Birce Akalay'ın da aralarında bulunduğu 19 ünlü isim İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Ünlüler şafak operasyonuyla evlerinden alınsa da yetkililer bunun bir gözaltı olmadığını, ifade verme işlemi olduğunu belirtti. İfadeleri alınan ve kan örnekleri veren ünlüler daha sonra serbest bırakıldı.

Yaşananlar üzerine CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, TBMM'ye bir soru önergesi verdi.

"GÜNDEM DEĞİŞTİRME HEDEFİ VAR"

"Ünlülere uyuşturucu operasyonunda bir garip noktalar var" diyen Akdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Uyuşturucunun Allah belasını versin. Özendiren kim varsa hukuk cezasını versin. Satan, pazarlayan kim varsa, o da mapus damından çıkamazsın. Ancak ünlülere uyuşturucu operasyonunda garip noktalar var. Gözaltına mı aldınız? 'Yok biz ifadeye çağırdık'. O zaman sabahın köründe niye kapıya dayanıyorsunuz kardeşim? Temelli saçmalanıyor artık. Ceza hukukunun insanilik ilkesini hiç mi duymadınız? Gündem değiştirme hedefi var. Evet. Bu hedefle hareket edildiği zaten cepte.

"BU ÜNLÜLERİN ÇOĞUNUN POLİTİK KONULARDA ÇIKIŞLARININ OLMASI TESADÜF MÜ?"

Peki başka bir soru. Taşları bağlayıp köpekleri mi salıyorsunuz? Yani ünlüleri alıyoruz, 'bak nasıl mücadele ediyorum uyuşturucuyla' diye sorulmasına neden oluyorsunuz. Baronlar nerede, çeteler nerede, karteller nerede? Bu konuyla ilgili de bu dönemde bir soru işareti koymak lazım. Bu ünlülerin çoğunun politik konularda çıkışlarının olması tesadüf mü? İçine bir iki tane iktidarın haşmetli çürümüşlüğünden ismi de kat bitti öyle mi? Bunlar zaten böyle insanlar demeye mi getiriyorsunuz?

İrem Derici: Temiz raporumu mahalle mahalle gezdireceğim

"NEREDE KALDI LEKELENMEME HAKKI?"

Masumiyet karinesini katlediyorsunuz. Hamile falan dinlemem benim canımı sıkmayın mesajı veriyorsunuz. 'Uyuşturucu kullanımını özendirme'. Ne yaparak özendirmişler? Bir defa bunu bilmek de kamuoyunun hakkı. Bu kadar ismin kaçının kanında uyuşturucuya rastlandı? Ya kardeşim soruşturmanın gizliliği var diyemezsiniz. Bunu da katletmişsiniz. Bu kişiler uyuşturucu kullandıysa tedavi edilsin. Özendirdiyse cezalandırsın. Ancak hamile olanlar, sigara bile içmiyorum diyenler nerede kaldı lekelenmeme hakkı? İnsanları yine adli tıpa götürürken, yine emniyete götürürken videolar, fotoğraflar, kameralar. Yine bir çuval incir berbat edildi. Yine kamuoyu ne oluyor diye sordu. Yine bu sorulara yanıt aranıyor."

7 Ekim 2025 tarihinde "uyuşturucu kullanımının araştırılması" önergesinin AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildiğini hatırlatan Akdoğan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından cevaplandırılması için şu soruları sordu:

1. Haklarında gözaltında kararı bulunmayan, sadece ifadesine başvurulan şahısların ifadeye çağrılmak yerine sabah erken saatlerde evlerine adli kolluk gönderilerek alınması gözaltı uygulamasına benzer sonuçlar doğurmaktadır. Savcılığın her vatandaşımızın haklarını koruması gerekirken, bu tip bir uygulamanın yapılması telafi edilemez hak kayıplarına yol açmıştır. Bakanlığınız tarafından bu uygulamayı yapan kamu görevlileri hakkında bir işlem başlatılmış mıdır?

"KAMU GÖREVLİLERİ HAKKINDA HANGİ ADIMLAR ATILACAKTIR?"

2. Toplumca bilinen, takip edilen isimlerin de manevi hakları bulunmaktadır. Masumiyet karinesi, lekelenmeme hakkı gibi hakların yanı sıra onur ve şereflerinin de korunması gerekmektedir. Gözaltı adı verilmeyen 'ifade verme' sürecinde basına bu kişilerin 'uyuşturucu operasyonu kapsamında' şüpheli olarak alındığı yansımıştır. Bu bilgiler kim tarafından hangi amaçla basına yansıtılmıştır, şahısların masumiyet karinesini, lekelenmeme hakkını zedeleyen, onur ve şereflerine, toplum nezdindeki itibarlarına zarar veren bu uygulamayı yapan kamu görevlileri hakkında tarafınızca hangi adımlar atılacaktır?

"SİYASİ GÖRÜŞLERİ BU SEÇİMDE ETKİLİ OLMUŞ MUDUR?"