İrem Derici: Temiz raporumu mahalle mahalle gezdireceğim

Yayınlanma:
Bugün sabah saatlerinde Jandarma tarafından evlerinden alınan ünlü isimler arasında yer alan İrem Derici basın açıklaması gerçekleştirdi. “Hiçbir şekilde hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum” diyen Derici, “Sabah 7’de o şekilde evden alınmak çok üzdü beni. Çünkü, bir telefonda gidip hemen ifademi verip, kan örneğimi saç örneğimi verecek kadar açık bir kadınım" şeklinde konuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında bu sabah jandarma ekiplerince evlerinden alınan ünlü isimlerden biri olan şarkıcı İrem Derici, serbest bırakılmasının ardından basın açıklaması yaptı.

Maslak’taki İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nda ifade veren Derici, ardından Adli Tıp Kurumu ve Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek kan ve saç örnekleri verdi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından serbest bırakılan sanatçı, yaşadıklarına ilişkin konuştu.

Derici, “Hiçbir şekilde hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Sabah 7’de o şekilde evden alınmak çok üzdü beni. Çünkü, bir telefonda gidip hemen ifademi verip, kan örneğimi, saç örneğimi verecek kadar açık bir kadınım. Bu sonuçları hepinizden çok ben bekliyorum çünkü alnım ana sütü kadar ak” ifadelerini kullandı.

"SANIYORUM EN ÇOK MERİÇ BUGÜN BENİM İÇİME İŞLEDİ”

Derici jandarma tarafından evinden alınan isimler arasında yer alan ve götürüldüğü Jandarma komutanlığında yeni doğan bebeğine süt temin etmek amacıyla süt pompası talebinde bulunan oyuncu Meriç Aral Keskin’e ilişkin, “Sanıyorum en çok Meriç bugün benim içime işledi” ifadelerini kullandı. Derici, “(Meriç) çok sağlam durdu. Pompası da geldi. Eşi süt götürdü eve, orada dolapta da iki şişe süt tuttuk falan. Garip duygular yaşadık. 30 günlük sanıyorum bebeği. Bebeğiyle şu an kavuştu, evinde” dedi.

Derici şöyle konuştu:

"Bu uyuşturucu denilen bela benim yakınımdan bile geçemez. Beni tanıyanlar çok çok iyi bilirler ki ben bu konuların konuşulduğu ortamda bile durmam. Benim adımla, uyuşturucunun yan yana gelmesi bile çok büyük bir yanlış.

"BEN BU KARİYERİ UYUŞTURUCU GİBİ BİR BELAYLA RİSKE ATACAK KADAR APTAL MIYIM?"

14 yıldır tırnaklarımla bu sektörde kendime bir yer edindim. Ben bu kariyeri uyuşturucu gibi bir belayla riske atacak kadar aptal mıyım? İkincisi, ben yoğun bakımda 2 ay kalmış biriyim. Ben canımı sokakta bulmadım. Hiçbir şekilde hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Başka bir hastanede daha saç ve kan örneği vereceğim ne olur ne olmaz diye...”

Kaynak:ANKA

