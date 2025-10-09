Gözaltına alınan ünlüler Dilan ve Engin Polat'ı istemedi: Feyza Altun'un yanına gönderdiler

Dün sabah, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak iddiası ile ünlü isimlere yönelik operasyon düzenledi.

Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Demet Evgar ve Feyza Altun'un da aralarında olduğu toplam 19 kişinin ifadeleri ve kan örnekleri alındı.

Kan örnekleri alınan ünlüler, daha sonra sağlık kontrolünden geçirildi ve işlemleri tamamlanınca İl Jandarma Komutanlığından ayrıldı.

İrem Derici: Temiz raporumu mahalle mahalle gezdireceğim

AYNI ODADA BULUNMAK İSTEMEDİLER

Birsen Altuntaş'ın haberine göre ise ünlü isimler Maslak’taki İl Jandarma Genel Komutanlığı'nda ifade sırası beklerken Dilan Polat ve Engin Polat çiftiyle aynı odada bulunmak istemedi.

Ünlülerin rahatsızlıklarını dile getirmesi üzerine Polat çifti avukat Feyza Altun'un da olduğu başka bir bekleme odasına götürüldü. Diğer yandan ifade sırası beklerken başka bir ayrıntı da dikkat çekti.

Gözaltına alınan Hadise'den ilk açıklama

Kaan Yıldırım'ın da bir dönem beraberlik yaşadığı Hadise'nin olduğu odaya hiç girmediği ve farklı yerde ifade sırası beklediği görüldü.