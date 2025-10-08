Gözaltına alınan Hadise'den ilk açıklama

Yayınlanma:
Sabah saatlerinde uyuşturucu kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan 19 ünlü arasında bulunan Hadise Açıkgöz serbest bırakıldıktan sonra açıklama yaptı.

Sabah saatlerinde aralarında Hadise Açıkgöz, Demet Evgar, İrem Derici, Mert Yazıcıoğlu dahil 19 ünlü isim hakkında 'uyuşturucu kullandığı' suçlamasıyla gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' soruşturması kapsamında ifadesine başvurulan ünlü isimler, kan, idrar ve saç örnekleri alınan ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

1732169127825-yeni-proje-10.jpg

HADİSE'DEN İLK AÇIKLAMA

Serbest bırakılan ünlü şarkıcı Hadise Açıkgöz, sosyal meyda hesabından duruma ilişkin bir paylaşım yaptı.

Açıkgöz instagram hesabından yaptığı açıklamada, şaşkın olduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi:

  • "Ben de sizin kadar şaşkınım olanlar karşısında. Çok şükür her şey geride kaldı. Bu akşam tüm kalbimle sahnedeyim, Ankara'da görüşürüz."

whatsapp-image-2025-10-08-at-8-11-49-pm.jpeg

Açıkgöz yaptığı paylaşımda bu akşam Ankara Oran Açık Hava Sahnesi'nde vereceği konsere çıkacağını da belirtti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

