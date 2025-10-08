Gözaltına alınan Hadise'den ilk açıklama

Sabah saatlerinde aralarında Hadise Açıkgöz, Demet Evgar, İrem Derici, Mert Yazıcıoğlu dahil 19 ünlü isim hakkında 'uyuşturucu kullandığı' suçlamasıyla gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' soruşturması kapsamında ifadesine başvurulan ünlü isimler, kan, idrar ve saç örnekleri alınan ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Son Dakika | Ünlü isimler serbest bırakıldı

HADİSE'DEN İLK AÇIKLAMA

Serbest bırakılan ünlü şarkıcı Hadise Açıkgöz, sosyal meyda hesabından duruma ilişkin bir paylaşım yaptı.

Açıkgöz instagram hesabından yaptığı açıklamada, şaşkın olduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Ben de sizin kadar şaşkınım olanlar karşısında. Çok şükür her şey geride kaldı. Bu akşam tüm kalbimle sahnedeyim, Ankara'da görüşürüz."

Açıkgöz yaptığı paylaşımda bu akşam Ankara Oran Açık Hava Sahnesi'nde vereceği konsere çıkacağını da belirtti.