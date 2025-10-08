İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan işlem başlatılan ve kamuoyunca tanınan isimlere yönelik operasyon düzenlendi.

İrem Derici: Temiz raporumu mahalle mahalle gezdireceğim

Son dakika | Hadise, Dilan-Engin Polat, İrem Derici ve Demet Evgar dahil 19 ünlü gözaltına alındı

19 ÜNLÜ İSİM GÖZALTINA ALINDI

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Demet Evgar Babataş ve Feyza Altun'un da aralarında olduğu toplam 19 kişi ifadeleri ve kan örneklerinin alınması amacıyla İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Burada ifade işlemi tamamlanan isimler kan tahlilleri için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilirken bazı oyuncuların yakınları destek için İl Jandarma Komutanlığı'na geldi. İfade için bekleyen oyuncu Demet Evgar'ın aynı dizide oynayan arkadaşı oyuncu Hatice Aslan da moral ziyareti için geldiğini söyleyerek, soruşturma nedeniyle setlerinin durduğunu söyledi.

"SON BİR YILDIR SİGARA DAHİ İÇMİYOR"

İfadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülen İrem Derici'nin avukatı Ayşegül Mermer, "Yürütülen soruşturma kapsamında birçok sanatçı ve oyuncunun ifadesine başvuruluyor. Bunların arasında benim müvekkilim İrem Derici'de var. Şuan ifade veriyorlar, ifadelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilecekler. Müvekkilim son bir yıldır sigara dahi içmeyen birisidir. İddia edildiği gibi yasaklı madde kullanımı veya yasaklı maddenin kullanımını özendirme gibi bir suçu asla işlememiştir. Zaten rapor geldiğinde de bu ortaya çıkacaktır. Şuan dosyada gizlilik kararı var. Detayları göremiyoruz. İlerleyen saatlerde teyitli bilgilere ulaştıktan sonra daha sağlıklı bilgiler verebilirim. Soruşturmanın neden açıldığını bilmiyoruz çünkü gizlilik kararı var, detayları bilmiyoruz. Bu bir gözaltı işlemi değil, bilgilerine başvuruluyor. Yurt dışında olanlar, sanırım Simge Sağın ve Ziynet Sali döndüklerinde ifadelerine başvurulacak. Şu an misafir ediliyorlar, nezarethanede değiller" ifadelerini kullandı.

"İHBAR OLDUĞU YÖNÜNDE BİR BİLGİ VAR"

Dilan Polat'ın avukatı Sevinç Horoz ise, "Şu an neden alındığımızı bilmiyoruz. Somut olarak verilmiş bir iddia söz konusu değil. Bir ihbardan söz ediliyor. İhbar içeriği vesaire de söz konusu değil. İfade haricinde özelinde talep edilen her hangi bir şey yok. Uyuşturucu madde kullanmadıklarına yönelik de zaten beyanlarımız, delillerimiz sabit. Buna ilişkin raporlar zaten ortada. Bir kere daha kan ve kıl testi örneği vermeye hazır olduğumuzu da beyan ettik. Yaşananların neye ilişkin olduğunu anlamak mümkün değil. Bu bir gözaltı değil, mevcutlu ifade alma işlemi. Müvekkillerimin ifade verme işlemi tamamlandı. Test vermeye gidecekler. Şuan da diğer şüphelilerin ifade işlemi sürüyor. İfade alındıktan sonra da gözaltına dönüşme ihtimalini benim müvekkilleri açısından düşünmüyorum. Daha önce verdiğimiz, kan ve saç teli tahlillerinde temiz geldiği için uyuşturucu madde kullanmadıkları sabit. İhbar olduğu yönünde bir bilgi var ama ihbarın içeri veya neye ilişkin olduğu yönünde bir bilgi verilmedi. 3-4 soruluk kısa bir ifade verildi" dedi.

ADLİ TIP KURUMU'NDAKİ İŞLEMLER TAMAMLANDI

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan ünlüler, gerekli tahlillerin yapılması amacıyla Adli Tıp Kurumu'na getirildi. İşlemleri tamamlanan ünlü isimler, getirildikleri jandarma araçları ile Adli Tıp Kurumu'ndan ayrıldı.

HASTANEDE KONTROLDEN GEÇİRİLDİLER

Adli Tıp Kurumu'nda işlemleri tamamlanan ünlüler, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi.

Hastanedeki sağlık kontrolünden geçirilen ünlüler tekrardan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na getirildiler. İşlemleri tamamlanan ünlüler Jandarma Komutanlığı'ndan ayrıldı.