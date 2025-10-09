Acun Ilıcalı birebir görüşecek: 200 bin kişi başvurdu

Acun Ilıcalı birebir görüşecek: 200 bin kişi başvurdu
Acun Ilıcalı, konuk olduğu programda Survivor'ın yeni sezonu hakkında açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, yarışmaya 200 bini aşkın kişinin başvurduğunu söyledi.

Ünlü yarışma programı Survivor, yeni sezonda "Ünlüler-All Star" konsepiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Survivor 2026 için geri sayım başlarken, yarışmacı kadrosu da yavaş yavaş şekilleniyor.

Programın yapımcısı Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu sezonun ilk yarışmacısının Popstar ile tanınan Bayhan olduğunu duyurmuştu. Ilıcalı, "Survivor 2026 Ünlüler & All Star başlıyor. İlk yarışmacımız olan Bayhan'a gönülden başarılar diliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

bayhan.jpg

Yarışmadaki diğer isimlerin kim olacağı merak edilirken, Gel Konuşalım programında konuşan Acun Ilıcalı, bu sezonki Survivor için tüm yarışmacılarla bizzat kendisinin görüşeceğini belirtti.

"200 BİNİN ÜZERİNDE BAŞVURU YAPILDI"

Ilıcalı, "Bu sene Survivor'a 200 binin üzerinde başvuru yapıldı. Bu yıl ilk elemelerden geçen yarışmacı adayları ile birebir ben görüşeceğim." dedi.

acun-ilicali.jpg

Bayhan'ın ardından ikinci ünlü yarışmacının da belli olduğunu söyleyen Ilıcalı, bu ismi şu an açıklamayacağını belirtti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

