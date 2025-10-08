Acun Ilıcalı hatasını kabul etti

Fenerbahçe eski asbaşkanı Acun Ilıcalı, sahibi olduğu Slovenya Ligi ekiplerinden NK Maribor kulübüne dair konuştu.

Acun Ilıcalı, kulübün internet sitesine verdiği röportajda kulübü satın aldığında başlangıcın bu kadar zor olacağını tahmin etmediğini belirtti. Ancak tüm zorluklara rağmen, belirlenen proje ve kulüp hedeflerine olan inancı daha da güçlendiğini ve cumartesi günü Domzale karşısında alınan 3-0’lık galibiyetin ardından kulüpte yeniden olumlu bir atmosfer oluştuğunu da sözlerine ekledi.

"DENEME YANILMA ZAMANI DEĞİL"

Domzale karşısında 3-0'lık önemli bir galibiyete imza attıklarını belirten Acun Ilıcalı, "Alınan ezici galibiyet, iyi bir hava yarattı. Özellikle takımın yeniden teknik direktör değişikliğinden sonra takım ruhu sergilemesinden memnun kaldım. Son maçlardaki sarsıntılardan sonra takımın yeni teknik direktörü Fedo Dudic, istikrar ile ilişkilerin güçlendirilmesi yolunda ilerliyor ve bu daha iyi performanslar için çok önemli. Çünkü şu anda deneme-yanılma zamanı değil. Dudic'in özellikle geçmişteki sonuçları ve iyi kişiliği ikna etti. Dudic'in takımın potansiyeline uygun bir performans sergileyeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

'"ÇEŞİTLİ NEDENLERLE SAHAYA ÇIKMADILAR"

Yeni transferler Jean Michael Seri ve Oscar Zambrano hakkında konuşan Ilıcalı, 'Maribor transfer döneminde birçok oyuncu transfer etti, bunların arasında Jean Michael Seri ve Oscar Zambrano öne çıkıyor, ancak çeşitli nedenlerle henüz sahaya çıkmadılar. Her iki oyuncu da kalite açısından büyük umut vaat ediyor, özellikle Seri'nin daha yüksek bir seviyeye taşıyacağına dair büyük umutlar besliyorum" şeklinde konuştu.

"ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA YER ALABİLECEĞİNE İNANIYORUM"

Hem kısa vadeli hem uzun vadeli hedeflerini gerçekleştirmek istediğine değinen Ilıcalı, "NK Maribor'un sahibi olmaktan gurur duyuyorum. Kulüp ile hem kısa vadeli hem de uzun vadeli hedefleri gerçekleştirmek istiyorum ve bu konuda tüm paydaşlar arasında daha fazla birlik ve beraberlik olmasını umuyorum. Hala çok sayıda maç var ve Maribor'un bu sezon da şampiyonluk yarışında yer alabileceğine inanıyorum" sözlerini sarf etti.

Fenerbahçe şampiyon: Vakıfbank karşısında muhteşem geri dönüş

"YETERİNCE VAKİT AYIRMADIM"

Aynı zamanda Hull City’nin de sahibi olan Ilıcalı, "Geçen sezon tüm işlerini bir arada yürütmekte zorlandım ve yeterince vakit ayıramadım. Ancak bundan sonra kulübün işleyişine daha fazla dahil olacağım ve Maribor’a daha çok zaman ayıracağım" dedi.