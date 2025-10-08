Fenerbahçe şampiyon: Vakıfbank karşısında muhteşem geri dönüş

Fenerbahçe şampiyon: Vakıfbank karşısında muhteşem geri dönüş
Yayınlanma:
Güncelleme:
Şampiyonlar Kupası'nda Vakıfbank'ı devirmeyi başaran Fenerbahçe Medicana şampiyon oldu.

Kadınlar Şampiyonluk Kupası’nda Fenerbahçe Medicana ile Vakıfbank karşı karşıya geldi.

HARİKA GERİ DÖNÜŞ

Ankara Spor Salonu’nda oynanan mücadeleye iyi bir başlangıç yapan Vakıfbank ilk iki seti kazanmayı başardı. İki setin ardından kendine gelen Fenerbahçe Medicana, beraberliği bularak maçı altın sete götürdü.

dfgfdbgfb.jpg

ŞAMPİYON FENERBAHÇE

Altın seti de 18-16'lık skorla kazanmayı başaran Fenerbahçe Medicana, Vakıfbank’ı devirerek şampiyonluğa ulaştı.

2024/11/08/hbfb.jpg

ÜST ÜSTE İKİNCİ ŞAMPİYONLUK

Kadınlar Şampiyonluk Kupası'nda üst üste 2. şampiyonluğunu yaşayan Fenerbahçe Medicana, toplamda 6. kez bu kupayı müzesine götürdü.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

