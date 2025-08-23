Silahlı saldırıya uğrayan Çakal'dan ilk açıklama

Silahlı saldırıya uğrayan Çakal'dan ilk açıklama
Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde konser veren rapçi Emirhan Çakal, sahneden vinçle indiği sırada havalı tüfekle vuruldu. 24 yaşındaki ünlü rapçinin bacağına saçma isabet ederken, şüpheli şahıs gözaltına alındı. Hastanede tedavi altına alınan Çakal, “Yürüyebiliyorum, sağlığım yerinde.” dedi.

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen Ayçiçeği Festivali’nde sahne alan rapçi Emirhan Çakal, konserin bitiminde silahlı saldırıya uğradı. Vinç ile sahneden indirildiği sırada havalı tüfekle ateş açılması sonucu bacağına saçma isabet eden Çakal, hastaneye kaldırıldı.

“Lütfen”, “Pişman”, “Mahvettim”, “İmdat” gibi şarkılarıyla tanınan 24 yaşındaki rapçinin sağ dizinden yaralandığı öğrenildi. İlk müdahalesi Tekirdağ’da yapılan Çakal, daha sonra İstanbul’daki özel bir hastaneye sevk edildi.

Olayı gerçekleştiren kişinin, festival alanı yakınındaki evinde oturan F.D. olduğu belirlendi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından “kasten yaralama” suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

“BEN İYİYİM, SAĞLIĞIM YERİNDE”

Yaşananların ardından sosyal medya hesabından hastane odasından bir fotoğraf paylaşan Emirhan Çakal, ilk açıklamasını yaptı. Ünlü rapçi, “Ben iyiyim, yürüyebiliyorum ve sağlığım yerinde. Böyle bir olayla gündeminizi meşgul ettiğim için üzgünüm. Beni arayan, soran herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“BENİ SAHNELERİMDEN HATIRLAYIN”

Çakal, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

“Kendimi sahne şovlarına adamış biri olarak tek isteğim yaptığım işler, kurduğum hayaller ve başardığım projelerle gündeme gelmek. Bindiğim araba, giydiğim kıyafet ya da saçma sapan haberlerle değil. Beni size ilkleri yaşattığım sahnelerimden hatırlayın isterim. Tek dileğim konserlerimde iyi anılmak ve nice buluşmalarda bir araya gelmek. Türkiye’de başlayan bu yolculuğu globalde sürdürerek ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

