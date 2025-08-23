Silahlı saldırıya uğrayan Çakal'dan ilk açıklama

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen Ayçiçeği Festivali’nde sahne alan rapçi Emirhan Çakal, konserin bitiminde silahlı saldırıya uğradı. Vinç ile sahneden indirildiği sırada havalı tüfekle ateş açılması sonucu bacağına saçma isabet eden Çakal, hastaneye kaldırıldı.

“Lütfen”, “Pişman”, “Mahvettim”, “İmdat” gibi şarkılarıyla tanınan 24 yaşındaki rapçinin sağ dizinden yaralandığı öğrenildi. İlk müdahalesi Tekirdağ’da yapılan Çakal, daha sonra İstanbul’daki özel bir hastaneye sevk edildi.

Olayı gerçekleştiren kişinin, festival alanı yakınındaki evinde oturan F.D. olduğu belirlendi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından “kasten yaralama” suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

“BEN İYİYİM, SAĞLIĞIM YERİNDE”

Yaşananların ardından sosyal medya hesabından hastane odasından bir fotoğraf paylaşan Emirhan Çakal, ilk açıklamasını yaptı. Ünlü rapçi, “Ben iyiyim, yürüyebiliyorum ve sağlığım yerinde. Böyle bir olayla gündeminizi meşgul ettiğim için üzgünüm. Beni arayan, soran herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“BENİ SAHNELERİMDEN HATIRLAYIN”

Çakal, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü: