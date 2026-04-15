Sezen Aksu'dan 9 şarkı birden! İlk kez piyasaya çıkacak

Minik Serçe lakaplı ünlü şarkıcı Sezen Aksu’nun yeni albümü “Biz de Yeniden Başlarız”, 17 Nisan Cuma günü müzikseverlerle buluşacak.

9 şarkılık albüm daha önce farklı sanatçılar tarafından seslendirilen eserlerden oluşurken, ilk kez yayınlanacak bir şarkı da bulunuyor.

Albümün prodüktörlüğünü Sezen Aksu ile Murat Bulut üstlenirken, yapım koordinatörlüğünü Özgür Aras yürüttü.

8 ŞARKI YENİDEN YORUMLANDI

Hürriyet'ten Orkun Ün'ün yazısına göre, albümde yer alan 9 şarkının 8’i Sezen Aksu'nun kaleminden çıkan ama daha önce başka sanatçılar tarafından seslendirilmiş eserlerden oluşuyor.

Albüm “Aşk Dansı” adlı şarkıyla açılıyor. Erkan Güleryüz tarafından 2014 yılında seslendirilen şarkının yeni düzenlemesinin Mustafa Ceceli’ye ait olduğu belirtildi.

Ebru Gündeş’in 2014’te albümünde yer verdiği “Müstehak” şarkısı da yeni albümde yer alan eserler arasında bulunuyor.

Sibel Can’ın 2005 tarihli “Özledin mi” albümünde yer alan “Gel Kıyma” da yeniden düzenlenerek albüme dahil edildi. Şarkının aranjmanını Mustafa Ceceli yaptı.

Cengiz Ünder’in nişanında eurolar havada uçuştu

İLK KEZ YAYINLANACAK ŞARKI

Albümde yer alan “Canım Olmaz ki” adlı eser ise ilk kez dinleyiciyle buluşacak. Düzenlemesini Ozan Bayraşa’nın yaptığı eser albümün dikkat çeken parçaları arasında yer aldı.

Albümde ayrıca Ceylan Ertem’in 2018 tarihli albümünden “Zehir” ile Nükhet Duru’nun 2012 yılında seslendirdiği “Sizli Bizli” de bulunuyor.

Cenk Eren'in 2006’da seslendirdiği “Kiraz Mevsimi”, Gülben Ergen’in “Mış Gibi” adlı şarkısı ve “Yani” isimli bir parça da albümde yer aldı.