Beşiktaş’ın Fenerbahçe’den kiraladığı ünlü futbolcu Cengiz Ünder, bir süredir birlikte olduğu Bilge Yenigül ile nişanlandı. Çift, aileleri ve yakın dostlarının katıldığı bir törenle yüzüklerini taktı.

Nişan törenine katılan davetlilerin paylaşımlarıyla çiftin mutlu anları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Lösemiyle mücadele eden Cansever için buluştular: Yıldız Tilbe, Zerrin Özer...

Ünder’i bu özel gününde yakın arkadaşları da yalnız bırakmadı. Mert Hakan Yandaş, Çağlar Söyüncü, Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci gibi isimler geceye katılarak çiftin sevincine ortak oldu.

Nişan töreninde nişanlısıyla oynayan Cengiz Ünder’in, euroları havaya saçtığı anlar da kameralara yansıdı.

"TOPAL" OYNAYIP EĞLENDİLER

Ünder ile birlikte karşılıklı “Topal” oynayan Mert Hakan Yandaş da davetlilere keyifli anlar yaşattı.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.