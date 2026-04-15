Lösemiyle mücadele eden Cansever için buluştular: Yıldız Tilbe, Zerrin Özer...

Yayınlanma:
Lösemi tedavisi gören ünlü şarkıcı Cansever için sanat dünyası bir araya geldi. Şişli’de düzenlenen yardım gecesine çok sayıda ünlü isim katılarak destek mesajları verdi.

Geçtiğimiz aylarda lösemi teşhisi konulan ünlü şarkıcı Cansever’e moral vermek amacıyla düzenlenen gecede çok sayıda ünlü isim bir araya geldi.

Gecede Yıldız Tilbe, Zerrin Özer, Latif Doğan, Emine Doğan, Özgür Alter, Mine Koşan, Burak Bulut ve Murat Kurşun gibi isimler yer aldı. Sanatçılar, gece boyunca hem desteklerini dile getirdi hem de Cansever’in bir an önce sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.

"BENİM DE HAYATIM BOYUNCA TANSİYONUM DÜŞÜKTÜ"

Gecede konuşan Yıldız Tilbe, yaşanan sürecin zorluğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Hastalık çok zor bir şey... Benim de hayatım boyunca tansiyonum düşüktü. Şimdi 18-10 oluyor. Böyle hortlamış gibi geziyorum. Allah herkese şifa versin inşallah. Cansever de hemen iyileşsin ve aramıza dönsün."

"CANSEVER ABLAM İÇİN BURADAYIZ"

Takvim'in haberine göre, "Mardinli Güzel Yarim" gibi şarkılarla tanınan Murat Kurşun da geceye katılan isimler arasındaydı. Kurşun, duygularını "Cansever ablam için buradayız" sözleriyle dile getirdi.

Geceye katılan bir diğer isim olan Zerrin Özer ise Cansever için "Yürekten söylüyorum, inşallah sağlığına kavuşur" dedi.

Özer ayrıca kendi sağlık durumuna ilişkin de konuşarak, "Evimdeyim sürekli, bir yere çıkmıyorum. Dünyadan bir haberim" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

