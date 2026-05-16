Serenay Sarıkaya'dan 'yapay zeka' hamlesi: Tam 10 dil konuştu

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, "Leyla" karakterini canlandırdığı "Kimler Geldi Kimler Geçti" isimli dizinin 3. sezonunun yayınlandığını hayranlarıyla paylaştı.

YAPAY ZEKA KULLANARAK 10 DİL KONUŞTU

Sosyal medya hesabından 10 adet video paylaşan ünlü oyuncu, ilkini Türkçe olarak çektiği videosunda, "Herkese merhaba. Eğer Leyla'yı çok özlediyseniz duymuşsunuzdur Kimler Geldi Kimler Geçti'nin 3. sezonu çıktı bile. Bizi izleyen herkese şimdiden çok teşekkürler. Sevgiler" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu, aynı ifadeleri yapay zeka kullanarak başta İngilizce, Fransızca, Almanca ve Rusça olmak üzere toplam 9 farklı dile çevirdi.

"DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN..."

Serenay Sarıkaya, 10 adet videoyu ise, "Yapay zekayı nasıl kullanırım? Bakalım. Dünyanın dört bir yanından bizi izlediğinizi görmek gerçekten çok şey ifade ediyor. Muhteşem yorumlarınızı okudum ve tüm sevgi ve desteğiniz için teşekkür etmek istedim." notuyla paylaştı.

Yapay zeka kullanılan videoda Sarıkaya'nın ses ve mimiklerinin aynı olması ise şaşkınlık yarattı.