Serenay Sarıkaya'dan sürpriz taşınma kararı! Türkiye’yi terk mi ediyor?
Serenay Sarıkaya'nın radikal bir kararla Türkiye'den taşınma kararı aldığı iddia edildi. Ünlü oyuncunun senarist Ece Yörenç ile birlikte İtalya'ya taşınacağı öne sürüldü.
Son olarak başrolünde yer aldığı Kimler Geldi Kimler Geçti dizisi ile seyirci karşısına çıkan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.
Ünlü oyuncunun, Türkiye'den ayrılma kararı aldığı ve İtalya'ya yerleşeceği öne sürüldü.
İddialara göre Serenay Sarıkaya, yaşamına İtalya'nın gözde tatil yerlerinden Sardinya Adası’nda devam etme kararı aldı. Ünlü oyuncunun yılın çok büyük bir bölümünü bu adada geçireceği belirtildi.
ECE YÖRENÇ İLE BİRLİKTE TAŞINACAK
Sarıkaya'nın bu kararında yalnız olmadığı, senarist Ece Yörenç ile birlikte İtalya'ya taşınacağı iddia edildi.
Serenay Sarıkaya'nın başrolünde yer aldığı Medcezir ve Kimler Geldi Kimler Geçti dizilerinin senaristliğini Ece Yörenç üstlenmişti.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi