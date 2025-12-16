Şarkıcı Güllü kimdir?

Arabesk müziğin önde gelen isimlerinden Güllü 26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'daki evinden aşağıya düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Asıl adı Gül Tut olan sanatçının ölümüyle ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan kızı Tuğyan Gülter tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜLLÜ KİMDİR?

Asıl adı Gül Tut olan Güllü, 15 Ekim 1973 tarihinde İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Kasımpaşa semtinde doğdu. Küçük yaşlarda gece kulüplerinde şarkı söyleyerek müzik hayatına başladı. 1988'de 15 yaşındayken düğün salonlarında sahne aldı. Yaşı küçük olduğu için gazinolarda çalışması mümkün olmayınca bir süre eğitimine devam etti. Ancak ailesinin maddi imkânsızlıkları nedeniyle okulu bırakarak şarkıcılık yapmayı sürdürdü.

90'LARDA KASIMPAŞALI GÜLLÜ OLARAK TANINDI

1990'larda "Kasımpaşalı Güllü" adıyla tanındı. Roman havaları ve yayımladığı albümlerle adını duyurdu. Evliliği sonrası bir süre sahnelere ara verdi. İki çocuğu oldu. 2002 yılında boşanmasının ardından müzik kariyerine geri döndü.

2008 yılında Kartal Yakacık'ta alkol komasına girerek hastaneye kaldırıldı ve tedavisinin ardından taburcu edildi. 2016'da bir borç nedeniyle altı gün hapis yattı.

EVİNİN TERASINDAKİ PENCEREDEN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ

Güllü, 26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin terasındaki penceresinden düşerek öldü. Evde bulunan güvenlik kamerası kayıtlarında, banyodan çıktıktan sonra terasa yöneldiği ve kısa bir süre sonra düşme seslerinin duyulduğu aktarıldı. Sağlık ekipleri olay yerine ulaştığında öldüğü belirlendi ve cenazesi Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yalova'daki otopsi işlemlerinin ardından cenazesi, 27 Eylül 2025 tarihinde Tuzla'da Sultan Birinci Ahmed Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Tuzla Mezarlığı'na defnedildi.