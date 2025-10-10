Sahnedeyken kanama yaşamıştı: Ünlü oyuncu kanser teşhisi aldığını açıkladı

62 yaşındaki İngiliz oyuncu Alex Kingston, geçen yıl kendisine rahim kanseri teşhisi konduğunu açıkladı.

Kingston, The Independent gazetesine verdiği röportajda, tedavi sürecinde rahminin alındığını (histerektomi) ve radyoterapi gördüğünü, tedavisinin geçen yılın sonunda tamamlandığını söyledi.

"Nasıl hissettiğimi yaşlılığa bağlamıştım ve bunu kabullenmiştim" diyen Kingston, sözlerine "60’lı yaşlarda olmanın böyle bir şey olduğunu düşündüm. Ama meğer hissettiklerimin çoğu hastalığımla ilgiliymiş." diyerek devam etti.

"ASLA KANSER OLABİLECEĞİM AKLIMA GELMEDİ"

Bir süredir şişkinlik ve ağrılar yaşadığını, ancak idrarda kan gördükten sonra doktora başvurduğunu anlatan oyuncu, "Asla kanser olabileceğim aklıma gelmedi. Hayata pozitif bakan biriyim. Vücudumda ciddi bir şeyler olduğunu hissetsem de ‘idrar yolu enfeksiyonu’ ya da ‘miyom’ sandım" dedi.

2024 yılının teşhis ve tedavi süreciyle geçtiğini belirten Kingston, "Büyük bir ameliyat geçirdim, ardından radyoterapiye başladım. Hayatımın çok büyük bir kısmını bu süreç kapladı" ifadelerini kullandı.

SAHNEDEYKEN KANAMA YAŞADI

Ünlü oyuncu, Chichester Festival Tiyatrosu’nda sahnedeyken yaşadığı kanama nedeniyle büyük bir şok geçirdiğini de anlattı. Nisan-Mayıs 2024’te The Other Boleyn Girl oyununda sahne alan Kingston, oyunun ardından gittiği muayenede kanserin fallop tüplerinde olduğunu, yumurtalıklara yayılmadığını öğrendi. "Ameliyatın hemen ardından kendimi yeniden ben gibi hissettim" dedi.

Kingston, kadınlara vücutlarındaki değişiklikleri görmezden gelmemeleri ve düzenli kontrollerini yaptırmaları çağrısında bulundu.

Doctor Who dizisinde River Song, ER dizisinde ise uzun yıllar Dr. Elizabeth Corday karakterini canlandıran Kingston, şu anda profesyonel dansçı Johannes Radebe ile birlikte Strictly Come Dancing yarışmasında yer alıyor.

Oyuncu, yarışmaya katılma kararının geçen yıl yaşadıklarından etkilendiğini belirterek, "Hayat çok kısa… Gerçekten istediğin şeyleri yapmamak için bir neden yok" dedi.