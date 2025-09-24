Şahan Gökbakar isyan etti: Bu nasıl adalet sistemi?

Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz, Soğuk Savaş isimli programda yaptıkları şaka nedeniyle tutuklanmıştı. Tutuklanma kararına tepki gösterenler arasında ünlü komedyen Şahan Gökbakar da yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Soğuk Savaş" isimli Youtube programında yaptıkları şaka nedeniyle programın sunucusu Boğaç Soydemir ve konuk Enes Akgündüz hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatmıştı.

Dün gözaltına alınan Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz tutuklandı.

whatsapp-image-2025-09-23-at-14-53-11.jpeg

"İNSANLARI TUTUKLAYIP İÇERİ TIKMAK BU KADAR BASİT Mİ?"

Tutuklama kararının ardından ünlü komedyen Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Karara tepki gösteren isimlerden biri olan Gökbakar, şu ifadelere yer verdi:

"Programın adı "Soğuk Savaş". Soğuk şakalar yapıp şakaların kötülüğü üzerine gülmemeye çalışıyorlar. Şaka yapıyorlar. Şaka... Şaka yapan bir insan nasıl tutuklanabilir? Bu nasıl bir adalet sistemi? İnsanları tutuklayıp içeri tıkmak bu kadar basit mi?

Sapığı, arsızı, hırsızı, uğursuzu serbest! Bu iki çocuk tutuklu. Sebep: biri soğuk bir şaka yaptı diğeri de güldü. Ülkem adına çok üzülüyorum ve her kesimden çok fazla insanın benimle aynı hissettiğini biliyorum"

ahan-gokbakar.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

