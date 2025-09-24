İsrail yanlısı menajerini kovduğu iddia edilmişti: Dua Lipa gerçeği açıkladı

Geçtiğimiz günlerde Daily Mail gazetesinde çıkan bir haberde, Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa'nın, İsrail yanlısı menajeri David Levy'yi kovduğu iddia edilmişti.

David Levy'nin, Dua Lipa'nın sahne alacağı Glastonbury Müzik Festivali organizatörlerine bir mektup yazarak Filistin yanlısı rap grubu Kneecap'in programdan çıkarılmasını istemesi üzerine, ünlü şarkıcının menajeri ile yollarını ayırdığı belirtilmişti.

Burak Özçivit dayanamadı: Yalan dolan bıktık artık!

Ancak Dua Lipa, bu iddialar üzerine bir açıklama yaparak haberi yalanladı. Haberin tamamen yanlış olduğunu söyleyen ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"David Levy veya diğer müzik yöneticilerinin, gerçeği dile getiren bir sanatçıya yönelik eylemlerini onaylamıyorum. Basının bunu nasıl ele aldığını da görmezden gelemiyorum. Haber tamamen yanlış olmakla kalmıyor, Daily Mail'in kullandığı anlatı da kasıtlı olarak kışkırtıcı, yalnızca tıklama almak için uydurulmuş ve açıkça internette fikir ayrılığı yaratmayı amaçlıyor.

Ben her zaman 'Özgür Filistin'den yanayım ancak küresel bir trajediyi manşetlere taşımak için bunu kullanmak benim için son derece sorunlu bir şey."