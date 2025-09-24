Burak Özçivit dayanamadı: Yalan dolan bıktık artık!

Ünlü çift Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, boşanma iddiaları karşısında sessizliğini bozdu. Contemporary İstanbul sanat fuarında görüntülenen çift, tüm mal varlıklarını elden çıkaracakları ve boşanacakları yönündeki haberlere sert tepki gösterdi.

Yakın bir arkadaşlarının sergisini gezmeye geldiklerini belirten Burak Özçivit, ısrarlı sorular üzerine konuştu.

"LÜTFEN BU SAÇMA KONULARI HİÇ AÇMAYIN"

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, iddiaların gerçek dışı olduğunu vurgulayan Özçivit, "Yalan dolan, bıktık artık. Lütfen bu saçma konuları hiç açmayın. Bugün sanat konuşuyoruz. Böyle güzel bir günde güzel şeylerden konuşalım" ifadelerini kullandı.

Özçivit, Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olduğunu ve her sene etkinliği takip ettiğini söyledi. Fahriye Evcen de iddialar hakkında, "Yok daha neler" diyerek haberleri yalanladı. Çiftin bu açıklamaları, haklarındaki ayrılık dedikodularına noktayı koydu.