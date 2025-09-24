Oğlunu kardeşi olarak tanıtmıştı: Hollywood'u sarsan efsane isim hayatını kaybetti

Oğlunu kardeşi olarak tanıtmıştı: Hollywood'u sarsan efsane isim hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Hollywood'a damgasını vuran ünlü İtalyan oyuncu Claudia Cardinale 87 yaşında hayatını kaybetti.

Hollywood sinemasının unutulmaz yıldızlarından biri olan İtalyan oyuncu Claudia Cardinale 87 yaşında hayatını kaybetti.

Yıllarca oğlunu kardeşi olarak tanıttığı gerçeği, onun sansasyonel hayatının sadece bir parçasıydı. Hem cesur tavırlarıyla hem de gizemli özel hayatıyla sinema dünyasını sarsan Cardinale'nin ölümü, AFP tarafından duyuruldu.

claudia-cardinale-vefat-11zon.jpg

Boğuk sesiyle hafızalara kazınan İtalyan oyuncu, kariyerine bir güzellik yarışmasıyla adım attı. Federico Fellini'nin "8 ½" ve Sergio Leone'nin "Bir Zamanlar Batı'da" gibi kült filmlerde oynayarak uluslararası bir üne kavuştu.

"150'DEN FAZLA HAYAT YAŞADIM"

Cardinale'nin yaşamı, beyaz perdedeki rollerinden farksızdı. Yıllarca sürdürdüğü bir sırla oğlunu ailesine kardeşi olarak tanıttı.

claudia-cardinale.webp​​​​​​​

Efsane filmin hayatta kalan son yıldızlarından biriydi: Acı haberi kızı verdi!Efsane filmin hayatta kalan son yıldızlarından biriydi: Acı haberi kızı verdi!

Bir röportajında, kariyerinin bir döneminde tüm parasının bittiğini açıklayarak zorlu günlerden geçtiğini de itiraf etmişti.

Yaşam boyu başarı ödülleriyle onurlandırılan ve son yıllarına kadar sinemadan kopmayan Cardinale, "150'den fazla hayat yaşadım" diyerek sinemaya olan tutkusunu dile getirmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İlkin Aydın'la ilgili skandal iddia: Gerçek ortaya çıktı
Satılık ve kiralık fiyatlarında yükselişin ayak sesleri: Tarih vererek açıkladılar
Sıcak havalar zorluyor: Yeni rapor yayımlandı
Yeni rapor yayımlandı
Yağmur yok, sıcak havalar zorluyor
Sıra Mansur Yavaş’a mı geldi?
Türk futbolundan bir Ali Koç geçti
Ali Koç'un Fenerbahçe'deki bilinmeyen icraatları
Trump'ın açıklaması ülkeyi kırmızı alarma geçirdi: Siviller askeri eğitime başladı
Marmaris bitti, sıra orada! Şimdi de 8 bin kişilik ‘kasaba’ kuruyor
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Magazin
Burak Özçivit dayanamadı: Yalan dolan bıktık artık!
Burak Özçivit dayanamadı: Yalan dolan bıktık artık!
Serenay Sarıkaya'dan 50 bin lira açıklaması!
Serenay Sarıkaya'dan 50 bin lira açıklaması!