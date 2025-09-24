Oğlunu kardeşi olarak tanıtmıştı: Hollywood'u sarsan efsane isim hayatını kaybetti

Hollywood sinemasının unutulmaz yıldızlarından biri olan İtalyan oyuncu Claudia Cardinale 87 yaşında hayatını kaybetti.

Yıllarca oğlunu kardeşi olarak tanıttığı gerçeği, onun sansasyonel hayatının sadece bir parçasıydı. Hem cesur tavırlarıyla hem de gizemli özel hayatıyla sinema dünyasını sarsan Cardinale'nin ölümü, AFP tarafından duyuruldu.

Boğuk sesiyle hafızalara kazınan İtalyan oyuncu, kariyerine bir güzellik yarışmasıyla adım attı. Federico Fellini'nin "8 ½" ve Sergio Leone'nin "Bir Zamanlar Batı'da" gibi kült filmlerde oynayarak uluslararası bir üne kavuştu.

"150'DEN FAZLA HAYAT YAŞADIM"

Cardinale'nin yaşamı, beyaz perdedeki rollerinden farksızdı. Yıllarca sürdürdüğü bir sırla oğlunu ailesine kardeşi olarak tanıttı.

Bir röportajında, kariyerinin bir döneminde tüm parasının bittiğini açıklayarak zorlu günlerden geçtiğini de itiraf etmişti.

Yaşam boyu başarı ödülleriyle onurlandırılan ve son yıllarına kadar sinemadan kopmayan Cardinale, "150'den fazla hayat yaşadım" diyerek sinemaya olan tutkusunu dile getirmişti.